Ferrara: Tommaso Tosi morto a 13 mesi nella cisterna, due indagati per omicidio colposo Si tratta delle due persone che avevano in custodia Tommy al momento dell’incidente avvenuto a a Portomaggiore. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.

A cura di Biagio Chiariello

Due persone sono iscritte al registro degli indagati a Ferrara per la morte del bambino di 13 mesi, Tommaso Tosi, caduto una settimana fa in una vasca biologica nell'azienda della famiglia a Portomaggiore. Si tratta, come riporta la Nuova Ferrara, delle due persone che erano con lui al momento dell'incidente e lo avevano in custodia. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.

Il piccolo era in visita dai nonni, in un'azienda agricola della zona, quando è sfuggito per un attimo all'attenzione dei genitori. Sarebbe salito sopra la vasca che contiene acque reflue, chiusa da un coperchio che però non ha tenuto. La mamma si sarebbe gettata nella vasca per salvarlo, senza però subire gravi conseguenze. Immediatamente è scattato l'allarme fra le persone che erano in azienda, è stato tirato fuori, vivo, ma in condizioni gravissime ed è morto dopo una notte in ospedale.

La Procura di Ferrara ha aperto un fascicolo di indagine sull'accaduto. Il focus degli accertamenti sarà sulla sicurezza dei luoghi. In particolare bisognerà capire di chi fosse la proprietà della cisterna, che si trovava in uno spazio del cortile tra l'abitazione e la ditta di famiglia, e se la vasca rispettasse le norme, oltre a chi debba essere chiamato a rispondere di eventuali irregolarità o omissioni.

Ieri intanto nella chiesa Collegiata di Portomaggiore è stata celebrata una messa in memoria del piccolo Tommaso: una cerimonia particolare, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco, senza alcun familiare del piccolo Tommy.