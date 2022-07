Ferrara, donna trovata morta in casa per possibile avvelenamento: nei guai la figlia Una donna di 62 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in zona Gad a Ferrara: sarebbe stata avvelenata. Gli inquirenti si starebbero concentrando sulla figlia della vittima.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia a Ferrara, dove una donna di 62 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Ortigara 28 in zona Gad.

Gli inquirenti non escludono la pista dell'avvelenamento con l'acido: in queste ore le attenzioni si starebbero concentrando sulla figlia della donna, 38 anni, molto conosciuta in città.

Secondo la stampa locale, la donna sarebbe al momento sotto interrogatorio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento al cui interno è stata trovata la signora priva di vita. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa: i militari sono infatti intervenuti su segnalazione di conoscenti che non riuscivano a contattare la 62enne

Sul posto ci sono i carabinieri e il pm di turno Lisa Busato.

In aggiornamento.