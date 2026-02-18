Attualità
video suggerito
video suggerito

Fermo in corsia d’emergenza per controllo dei carabinieri viene travolto da auto in corsa: morto 20enne a Palermo

Incidente non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello, nel Palermitano: Ignazio Cortese è morto a 20 anni dopo essere stato travolto da un’auto in corsa mentre era fermo in corsia d’emergenza per un controllo di routine da parte dei carabinieri. Ferito un amico che era con lui.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Incidente a Buonfornello (Immagine da Facebook).
Incidente a Buonfornello (Immagine da Facebook).

Drammatico incidente la scorsa notte a Palermo: un ragazzo di soli 20 anni, Ignazio Cortese, originario di Trabia, è morto dopo essere stato travolto da un'auto in corsa mentre era fermo in corsia d'emergenza lungo la strada statale 113, all'altezza di Buonfornello per un controllo di routine da parte dei carabinieri. Un'altra persona, un amico che viaggiava con lui, è rimasta ferita ed è al momento ricoverata in ospedale, dove è arrivata in codice rosso. La sua prognosi è riservata.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima e il passeggero viaggiano a bordo di una Panda quando sono stati fermati da una pattuglia di militari dell'Arma per un accertamento di routine, non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello, intorno alle 3. Mentre il giovane automobilista si trovava fermo in corsia d'emergenza, un'altra auto, una Mercedes, avrebbe tamponato la Panda del ventenne, travolgendolo. L'impatto è stato violentissimo.

I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere, lavorando a lungo con cesoie e divaricatori. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 20enne. L'automobilista della seconda vettura, un ragazzo di 26 anni, sarebbe rimasto illeso. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale, al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Non si esclude nessuna ipotesi, da una manovra azzardata all'errore umano.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
0 CONDIVISIONI
Immagine
referendum
giustizia
Dopo l'attacco di Nordio, Mattarella difende il Csm: "Le altre istituzioni lo rispettino"
Referendum giustizia, Ferrari (Cgil): "Riforma favorirà criminali e corrotti, Nordio vuole giudici deboli"
Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia Meloni
Francesco Cancellato
Quanti italiani voteranno a favore e quanti contro la riforma Nordio
Magi (Cassazione): "La riforma del CSM è un rimedio peggiore del male"
Non furono Mussolini e il fascismo a unificare le carriere dei magistrati: è una paradossale bufala storica
Roberta Covelli
Antonio Di Pietro: "Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views