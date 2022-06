Femminicidio in Friuli: uccide a coltellate la moglie 40enne e scappa. In casa c’erano anche i figli Il femminicidio nella notte in Friuli Venezia Giulia, a Codroipo (Udine). La vittima si chiama Elisabetta Molaro, aveva 40 anni.

Ancora una donna uccisa dal compagno. Il nuovo femminicidio nella notte in Friuli Venezia Giulia, a Codroipo (Udine). La vittima si chiama Elisabetta Molaro, aveva 40 anni. A ucciderla il marito 45enne, Paolo Castellani. Tutto è accaduto intorno alle due della notte scorsa, al culmine di una lite scaturita al rientro della donna la sera. Lui la stava aspettando sveglio.

Secondo la prima ricostruzione l'uomo, dopo aver chiamato il 118, è scappato, gettando poi il coltello in un canale, vicino a casa. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo in una zona di campagna e attualmente si trova in stato di fermo.

Tra marito e moglie, secondo le prime informazioni, era in corso una separazione. Nell'abitazione dove è avvenuto il femminicidio c'erano anche i figli della coppia, che stavano dormendo, e che, intanto, sono stati affidati a dei parenti.

I Carabinieri sono intervenuti nell'abitazione della coppia, in via delle Acacie, attorno alle 2 della scorsa notte, dopo una richiesta di aiuto fatta al 112.

Nella casa i militari hanno trovato il corpo della donna, che è stata uccisa da numerose coltellate. Nelle altre stanze da letto c'erano i due figli minorenni della coppia, che non avrebbero assistito al delitto. Le ricerche del marito si sono subito concentrate nella zona di Villa Manin dove poi l'uomo è stato individuato e fermato alcune ore più tardi. I militari dell'Arma lo hanno trovato mentre vagava a piedi, con ancora addosso gli abiti sporchi di sangue. Fino a questo momento l’uomo non avrebbe fornito dettagli su quanto accaduto. L'uomo è stato portato all'ospedale perché in stato confusionale, ora si trova in stato di fermo.