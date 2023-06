Femminicidio Floriana Floris, uccisa con 30 coltellate: il compagno ha vegliato il corpo per giorni Floriana Floris, la donna trovata morta nel pomeriggio di ieri nell’abitazione del suo compagno Paolo Riccone, è stata uccisa con oltre 30 coltellate: a stabilirlo l’autopsia effettuata oggi.

A cura di Davide Falcioni

Oltre trenta coltellate. Così è stata uccisa Floriana Floris, la donna trovata morta nel pomeriggio di ieri nell'abitazione del suo compagno Paolo Riccone a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti. A stabilirlo è stata l’autopsia eseguita questa mattina all’ospedale della città piemontese su disposizione della pubblico ministero Eleonora Guerra. Il medico legale ha confermato che la morte risalirebbe a mercoledì scorso.

Il presunto assassino è Paolo Riccone, sospettato ma non ancora formalmente indagato: l'uomo è ricoverato in osservazione, piantonato dai carabinieri. Ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene dei polsi, ingerendo farmaci antidepressivi e bevendo alcune tazzine di candeggina, sostanza che gli ha lesionato i tessuti della gola e dell’esofago. Riccone è in pericolo di vita ma è sotto sedativi, in una sorta di coma indotto: per diversi giorni non potrà essere interrogato.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri Riccone da qualche tempo soffriva di crisi depressive ed era seguito da uno psicologo. Prima di conoscere Floriana Floris era rimasto vedovo, una decina di anni fa. L’anno scorso aveva perso la madre e poco più di un mese fa il padre. Quando gli investigatori lo hanno trovato in casa, in stato di choc vicino al cadavere, l’unica cosa che ha detto è stata di avere trovato la compagna morta. La figlia della vittima, che vive a Milano e aveva dato l’allarme non sentendo i due da un paio di giorni, dopo avere appreso dell’accaduto si è precipitata a Incisa Scapaccino. Al momento l’uomo non è in stato di fermo, non sussistendo in alcun modo il pericolo di fuga.

Nei prossimi giorni i carabinieri torneranno sul luogo del delitto, nella casa di Incisa Scapaccino, per compiere ulteriori sopralluoghi. Gli investigatori voglio ricostruire le dinamiche dell’aggressione, avvenuta nel salotto-cucina al piano terra.