Asti, uomo uccide in casa la convivente poi tenta il suicidio Un uomo avrebbe ucciso la compagna in un appartamento di via XX Settembre per poi tentare di togliersi la vita. Ancora ignoto il movente.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Tragedia intorno all'ora di pranzo di oggi, 9 giugno, a Incisa Scapaccino, provincia di Asti. Un uomo ha ucciso la compagna in un appartamento di via XX Settembre per poi tentare di togliersi la vita. Il killer è stato portato in ospedale ad Asti dal personale del 118. Entrambi sono sulla cinquantina. Non ci sono ancora dettagli ma sul posto in questo momento ci sono carabinieri, vigili del fuoco, 118 e Scientifica.

