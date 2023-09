Fatima morta a 3 anni: gettata dal balcone “come una cosa” per “una ripicca” del patrigno contro la madre Depositate le motivazioni della sentenza d’Appello per Mohssine Aznar, l’uomo che la sera del 13 gennaio dell’anno scorso gettò la piccola dal quinto piano di un palazzo di Torino. I giudici hanno evidenziato la “sproporzione tra il reato commesso” e il movente, “un banalissimo alterco”.

Mohssine Aznar

Fatima, una bimba di tre anni, fu gettata "come una cosa", gettata "via con un gesto di pura stizza". Una "mera ripicca" per ‘punire' la madre della piccola. È quanto scrivono i giudici della Corte d’assise d’appello nelle motivazioni della sentenza all’ergastolo per Mohssine Azhar, il 33enne accusato di aver ucciso la figlioletta della compagna il 13 gennaio del 2022 a Torino.

L'uomo si era sempre difeso sostenendo che Fatima era precipitata dal balcone durante un gioco, ma secondo i giudici ha fornito "versioni plurime e tutte non veritiere".

Stando alle ricostruzioni dell'accusa, Azhar, quella sera era ubriaco e drogato: aveva litigato con la mamma della bimba, con cui "aveva allacciato una relazione per motivi di convenienza".

Il condominio di via Milano 18 a Torino

Fatima, che "gli era sinceramente affezionata", lo aveva raggiunto nel suo appartamento all’ultimo piano di un palazzo nei pressi di Porta Palazzo. La madre voleva portare la figlia a casa sua, al piano di sotto, lui voleva tenerla con sé. Mohssine si "arrabbia" e per punire la donna "utilizza ciò che in quel momento era oggetto di contesa": Fatima

Per qualche fatale istante – si legge nelle motivazioni – la bimba è diventata nella mente dell’imputato un semplice oggetto, un mero strumento mediante il quale avere la meglio nell’ambito di un conflitto insorto con la madre della bambina per ragioni inconsistenti".

I giudici evidenziano la "sproporzione tra il reato commesso" e il movente, "un banalissimo alterco". Sproporzione che diventa "macroscopica" visto che la "vittima della ripicca è stata una bimba di tre anni".