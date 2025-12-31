Farina di mais bio e gallette richiamati per presenza di vomitossina oltre i limiti: l’avviso del Ministero

Sono cinque gli avvisi di richiamo pubblicati dal Ministero della salute a causa di rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza della micotossina oltre i limiti di legge nella farina di mais bio e nelle gallette di mais biologico.

Il ministero della Salute ha annunciato l'immediato richiamo dal commercio di diversi Lotti di farina di mais bio e gallette di mais biologico a causa di rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di vomitossina oltre i limiti di legge consentiti. Si tratta di tre diversi prodotti commercializzati dalla stessa azienda col proprio marchio. Sono cinque però gli avvisi di richiamo pubblicati sul portale del Ministero dedicato allerta alimentari e ai richiami precauzionale da parte degli operatori.

Nel dettaglio si tratta di farina di mais e gallette prodotte dalla ditta Azienda Agricola Podere Pereto nel proprio stabilimento di Rapolano Terme, in provincia di Siena, e commercializzate con lo stesso marchio. Si tratta di farina di mais pignoletto rosso bio, venduta sia in confezioni da 500 grammi che in confezione da 5 kg, delle gallette di mais rosso biologico vendute in confezioni da 90 grammi e in monoporzioni da 120 grammi, e dei Soffi di mais bio ovvero cornetti al mais biologici venduti in confezioni da 50 grammi.

Come spiegano gli avvisi di richiamo, tutti datati 29 dicembre, il ritiro dal commercio delle di farina e gallette di mais è stato disposto in via precauzionale a causa delle "Quantità di Deossinivalenolo rilevata troppo elevata che supera il limite massimo consentito. Art. 2 al 3, lett b e allegato 2 dell’Ordinanza del DFI sui valori massimi di contaminanti (OCont, RS 817.022.15)". Il Deossinivalenolo (DON), noto anche come vomitossina, è una micotossina prodotta da funghi che contamina comunemente cereali come grano, mais, orzo e avena, ed è un rischio per la salute umana e animale, causando problemi digestivi e immunologici, con limiti massimi stabiliti dalle normative UE. Per questo se in possesso dei prodotti oggetto di richiamo, l'avviso è di non consumarli e di procedere allo smaltimento.

Ecco nel dettaglio tutti i prodotti interessanti dai richiami: