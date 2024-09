video suggerito

Fano, chiede di andare in bagno e ha un malore davanti a prof e compagni: morto un 14enne Un ragazzino di 14 anni è morto questa mattina a Fano dopo aver accusato un malore. Il tutto è accaduto poco dopo l’inizio dell’orario scolastico. Secondo le prime informazioni, l’adolescente soffriva di patologie cardiache congenite ed era in cura da circa 3 anni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzino di 14 anni è morto dopo aver accusato un malore durante l'orario scolastico mentre era nella sua classe a Fano. L'adolescente era uscito dall'aula chiedendo il permesso alle insegnanti per andare in bagno, forse per riempire la borraccia. Poco lontano dall'aula, l'adolescente si è accasciato a terra privo di sensi. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di compagni di classe e docenti, che subito hanno cercato di prestare soccorso al ragazzino.

Sul posto sono accorsi immediatamente anche i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane anche con il defibrillatore. Il 14enne è stato spostato in cortile, dove il medico ha lungamente provato a praticare le manovre cardiache salvavita. Ogni tentativo di aiutare il ragazzo è però risultato vano. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne, comunicato anche ai genitori che poco dopo il malore sono arrivati sul posto.

I genitori del 14enne hanno purtroppo assistito a tutte le manovre dei soccorritori prima della dichiarazione del decesso. Alcuni compagni di classe, turbati dalla morte del 14enne, sono tornati a casa con i genitori e hanno saltato la giornata di lezioni. Sconvolti anche molti insegnanti che dai primi istanti hanno provato ad aiutare il 14enne praticando le prime manovre in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. La tragedia si è verificata a Fano nell'istituto superiore Olivetti.

Il tutto si è verificato poco prima delle 9, poco dopo che i ragazzi delle superiori erano entrati in classe per l'inizio delle lezioni. Secondo quanto scrive Il Resto del Carlino, l'adolescente soffriva di patologie cardiache congenite scoperte circa 3 anni fa e per le quali era in cura.

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del 14enne. "Una giornata di grande dolore per la comunità – ha affermato Sefilippi -. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia del ragazzo, figlio di una dipendente comunale". Sul corpo non è stata disposta autopsia. La salma è già stata restituita ai familiari per i funerali.