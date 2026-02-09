Famiglia uccisa dal monossido, cosa è emerso dai test tossicologici: si indaga su tempi dei soccorsi

Resi noti i risultati dei test tossicologici eseguiti sui corpi di Arti Kola, di sua moglie Jonida e dei loro figli Hajdar e Xhesika, uccisi dal monossido nella loro casa a Porcari (Lucca). Indagini sui tabulati del 112 e 118 per chiarire il nodo dei tempi dei soccorsi.

Sono risultati positivi all'intossicazione da monossido di carbonio i test tossicologici eseguiti sui corpi di Arti Kola e di sua moglie Jonida, 48 anni, e dei loro figli Hajdar, 22 e Xhesika, 15, morti mercoledì scorso nella loro casa a Porcari (Lucca).

Le analisi effettuate dal medico legale Stefano Pierotti hanno rilevato una percentuale di emoglobina legata al monossido elevatissima e per questo incompatibile con la vita. I risultati dei test, secondo quanto emerso, basterebbero a fare chiarezza sulle cause del decesso, confermando la causa individuata fin dalla scoperta delle salme.

Sarebbe pertanto esclusa la necessità di ulteriori esami. Nell'ambito degli accertamenti sulla morte della famiglia, originaria dell'Albania, la pubblico ministero di Lucca Paola Rizzo ha disposto l'acquisizione anche i tabulati del 112 e 118 per chiarire meglio il nodo dei tempi dei soccorsi.

La prima chiamata, infatti, è stata fatta al 112 alle 20 dal cellulare del figlio maggiore. Nella telefonata il 22enne aveva chiesto aiuto per la sorella più piccola. Ma da quella telefonata all'arrivo dei soccorritori nella loro casa, situata in via Galgani a Rughi, guidati dai carabinieri e dal fratello di Arti Kola, trascorre un'ora e mezza circa.

All'origine di tutto ci sarebbe una svista nell'indicazione fornita al 112 dal ragazzo, sul numero civico dell'abitazione dove la famiglia Kola si era trasferita da pochi mesi.

L'ambulanza al numero indicato nella telefonata non aveva trovato nessuno e nel frattempo il telefono del giovane, richiamato più volte, suonava a vuoto. È probabile che tutti i componenti della famiglia in quel momento fossero già privi di sensi, caduti a terra uno dopo l'altro, nella camera al piano superiore, dove sono stati poi ritrovati.

Inoltre, i Vigili del fuoco, su delega della pubblico ministero, hanno effettuato anche verifiche tecniche sulla caldaia, che come emerso nei giorni scorsi era nuova, e l'impianto di riscaldamento dell'abitazione.