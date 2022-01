Famiglia Durante scomparsa a Los Roques in incidente aereo, i parenti: “Da 14 anni aspettiamo le salme” Sono passati 14 anni dall’incidente aereo avvenuto a Los Roques, in Venezuela, in sono morti 4 italiani. La famiglia Durante si era concessa una vacanza dopo le feste natalizie. I corpi non sono mai stati ritrovati.

A cura di Gabriella Mazzeo

"Ci siamo rassegnati. I corpi dei nostri cari non verranno più ripescati. La loro tomba sarà in un aereo in fondo al mare". Sono passati 14 anni dall'incidente aereo avvenuto a Los Roques, arcipelago del Venezuela, che ha causato la morte di un'intera famiglia. Le vittime sono Paolo Durante, 40enne di Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, la moglie Bruna Guernieri e le figlie Sofia ed Emma Viola di 6 e 8 anni. I familiari hanno continuato a combattere per 14 anni per poter riavere i loro corpi. Le promesse, però, sono sempre rimaste tali. A raccontare la storia il quotidiano Il Gazzettino.

Nel 2008 il piccolo aereo che avrebbe dovuto raggiungere le isole Los Roques partito da Caracas è scomparso nel nulla, inabissato nell'oceano. Il 4 gennaio di 14 anni fa, la famiglia Durante aveva deciso di imbarcarsi sul piccolo velivolo insieme ad altre 10 persone per raggiungere il paradiso naturale delle isole Los Roques. I quattro si trovavano in vacanza in Venezuela dopo le festività natalizie, in occasione dei primi giorni dell'anno. Alle 9.23 del 4 gennaio, il primo allarme per un guasto al motore. Quindici minuti dopo, del velivolo si sono perse le tracce. Dopo mesi di ricerche, fu ritrovato solo il corpo del copilota, su una spiaggia a 300 chilometri di distanza dal punto in cui potrebbe essere caduto l'aereo. Lo scheletro del velivolo è stato individuato soltanto nel 2013, a una profondità di 975 metri. Nonostante questo però nessun corpo è mai stato recuperato.

Il velivolo era stato localizzato dalla nave oceanografica americana Sea Scout dopo un accordo bilaterale siglato tra Venezuela e Italia. Ha impiegato giorni prima di avvistare il relitto a una profondità di 975 metri. All'epoca del ritrovamento, l'aereo avrebbe dovuto essere in buone condizioni a causa della profondità che avrebbe dovuto provocare una minor corrosione delle superfici. Sull'aereo si trovavano altri 5 venezuelani. L'unico corpo mai ritrovato è stato quello del copilota.