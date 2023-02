Falsi vaccini, la dottoressa: “Mai visto Madame. Giorgi? È no vax, mai vaccinata neanche da piccola” “Camila Giorgi è proprio no vax, mai vaccinata neanche da piccola. Madame? Mai vista”. Così durante l’incidente probatorio dello scorso 31 gennaio, la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, coinvolta nell’inchiesta sui falsi vaccini anti Covid.

A cura di Chiara Ammendola

Camila Giorgi (a sinistra) e Madame (a destra)

“Madame non ha mai messo piede nel mio studio. Camila Giorgi? Non si è mai sottoposta nemmeno alle vaccinazioni obbligatorie infantili”. Così la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, nel corso dell'incidente probatorio svoltosi il 31 gennaio scorso in tribunale davanti al gip Matteo Mantovani, nell'ambito dell'indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid da lei certificate.

A riportare alcuni stralci delle dichiarazioni fornite dalla dottoressa è Il Giornale di Vicenza, secondo cui Teciou ha ammesso di aver rilasciato falsi certificati di esenzione dal vaccino contro il Coronavirus e di aver effettuato false somministrazioni del farmaco. Interrogata dal pm Gianni Pipeschi, si è soffermata a lungo sulla tennista Camila Giorgi, rivelando che all’atleta, sua paziente da 12 anni, non sarebbero state somministrate nemmeno le vaccinazioni infantili obbligatorie, definendo sia lei che la madre "proprio no-vax", ovvero due persone che "non volevano mai sentire parlare di vaccini".

La famiglia Giorgi sarebbe stata indirizzata a lei dal suo osteopata, "che era l’osteopata anche della federazione di tennis". Negli anni le avrebbe viste poco come pazienti, almeno fino all'estate 2021 quando la tennista si sarebbe rivolta a lei perché aveva bisogno di false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, così come richiesto dalla federazione.

Non potendo emettere una simile certificazione, la professionista avrebbe detto che si sarebbe informata, poi però la cosa non ha avuto seguito. Quanto alla richiesta di Green pass fasullo, Giorgi avrebbe preso appuntamento nell'agosto 2021 poi cancellato, e non si sarebbe più presentata. Dall'incidente probatorio è emerso che nello studio di Tecioiu venne fatta una ‘bonifica' da eventuali strumenti di intercettazione, consigliata a un paziente, investigatore privato, ma che non si trovò nulla.