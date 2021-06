Tragedia al confine tra Italia e Slovenia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 giugno: un ragazzino di 13 anni è morto annegato nel fiume Isonzo. Partecipava a allenamento kayak quando sarebbe caduto in acqua senza riemergere. Subito sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno avviato ricerche fino a quando non hanno trovato corpo ormai senza vita. L'allarme è scattato alle 16.30.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva partecipato assieme a un gruppo di giovani amici alle attività del centro kayak di Salcano, a due passi da Gorizia oltreconfine. Poi, vista l'afa, si era fermato assieme a loro sul fiume Isonzo per un bagno. All'improvviso, stando alle poche notizie che arrivano dalla Slovenia e riportate anche dal Primorski dnevnik, il ragazzino di 13 anni non è più riemerso. L'allarme è stato lanciato dagli amici e dai tecnici della vittima che stavano partecipando al corso di kayak e che non hanno più visto riemergere il ragazzino. Dopo che i pompieri ne hanno recuperato il corpo, il personale sanitario ha cercato di rianimarlo ma non c'era più nulla da fare. Il tredicenne, originario e residente nella zona della Goriska, è deceduto. Secondo quanto si è appreso, la vittima indossava il giubbotto di salvataggio, ma la corrente del fiume lo avrebbe spinto sotto una roccia con la propria imbarcazione, impedendone la risalita e provocandone l'annegamento.

Come riporta il quotidiano Il Piccolo, l'Isonzo è un fiume infido con quei mulinelli che già nel passato hanno creato non pochi problemi a chi faceva il bagno. Immediati sono scattate le ricerche, che hanno impegnato sul fronte italiano dell'Isonzo i vigili del fuoco, e presto il ragazzo è stato individuato e ripescato.