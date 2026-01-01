Fa il dentista ma ha solo il diploma: nella cucina la sala d’attesa dello studio abusivo

Si finge dentista ma ha solo un diploma di maturità professionale. Si tratta di un 59enne di Palermo che aveva realizzato nella sua casa uno studio dentistico in piena regola, ma senza essere in possesso delle competenze o delle autorizzazioni sanitarie necessarie.

I Carabinieri della Stazione di Villafrati, con il supporto dei militari specializzati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, hanno quindi sequestrato lo studio odontoiatrico abusivo e denunciato in stato di libertà l'odontotecnico 59enne già noto alle forze dell'ordine, accusato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

Nell'abitazione di Cefalà Diana, i militari avevano notato un continuo e ambiguo via vai di persone che, aveva fatto sorgere il sospetto sulla presenza di uno studio odontoiatrico abusivo. Da lì sono scattati controlli più approfonditi e l’ispezione igienico-sanitaria e amministrativa del NAS ha tolto ogni dubbio.

I militari hanno riscontrato che all’interno dell’abitazione adibita a studio odontoiatrico, il 59enne, privo della laurea di odontoiatrica e protesi dentaria e, in possesso solo di un semplice diploma di maturità professionale, operava in assenza di qualsivoglia autorizzazione sanitaria ed eseguiva prestazioni odontoiatriche in totale assenza di protocolli di igiene e sanificazione.

All’atto dell’accesso ispettivo, quattro pazienti stazionavano all’interno del soggiorno-cucina adibito a sala d’attesa mentre l’indagato e un’assistita, si trovavano all’interno di un altro vano adibito a vero e proprio ambulatorio con macchinari per la pulizia orale, una lampada fotodurente, attrezzature varie per lo svolgimento delle prestazioni e ferri chirurgici, anche in questo caso privi di sigillo e trattamento di igienizzazione.

Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno posto fine all'attività illecita e sequestrato preventivamente, l’intero studio odontoiatrico e le attrezzature sanitarie rinvenute.