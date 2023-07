Evade per due volte dagli arresti domiciliari a Trapani: “Meglio il carcere che stare con mia moglie” Un 40enne residente ad Alcamo, in provincia di Trapani, è indagato per evasione dopo essere sfuggito per due volte in 48 ore agli arresti domiciliari. Rintracciato dai carabinieri, si è giustificato: “Non ce la faccio più. Preferisco il carcere piuttosto che stare in casa con mia moglie”.

A cura di Ida Artiaco

(immagine di repertorio).

È evaso due volte consecutive dagli arresti domiciliari perché "è meglio il carcere piuttosto che vivere con mia moglie". È questo quello che un uomo di 40 anni residente ad Alcamo, in provincia di Trapani, ha raccontato ai carabinieri della stazione locale, che lo hanno sorpreso in giro per la città senza alcuna autorizzazione.

Indagato per evasione, il protagonista di questa singolare vicenda è stato rintracciato per due volte nel giro di 48 ore grazie al braccialetto elettronico, che aveva segnalato l’allontanamento dalla casa dove sta scontando la pena.

Una situazione invivibile data dai dissapori e dai continui litigi con la consorte. Una convivenza forzata che ha spinto il 40enne, originario di Castelvetrano, ad abbandonare il tetto coniugale e a preferire la caserma alla sua abitazione. "Non ce la faccio più. Preferisco il carcere piuttosto che stare in casa con quella donna", ha detto l’uomo ai militari, giustificando il suo comportamento con "lo scarso livello di sopportazione nei confronti della moglie".

Ma il suo tentativo di sfuggire alla donna è stato vano: dopo l'udienza di convalida della custodia cautelare, è stato infatti sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Un caso simile si è verificato lo scorso aprile a Suzzara, in provincia di Mantova, anche se è stato reso noto solo negli ultimi giorni. Il protagonista era in questo caso un 45enne che è evaso dai domiciliari pur di non stare a casa con la moglie. Troppi sarebbero stati i litigi e la tensione continuava a crescere. L'uomo è così finito in Tribunale con l'accusa di evasione, ma in questo caso il giudice lo ha assolto per tenuità dei fatti e lo ha anche accontentato: ha disposto che lui finisse di scontare la pena non più ai domiciliari ma in carcere.