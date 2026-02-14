Evade dai domiciliari per minacciare il vicino di casa con una mannaia: arrivano i poliziotti e li aggredisce

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Catania per aver minacciato di morte il vicino di casa impugnando una mannaia: l’arrestato era già ai domiciliari, da cui è evaso.

È evaso dai domiciliari per minacciare di morte un vicino di casa. Una volta davanti alla vittima ha tirato fuori dal giubbotto una mannaia per poi insultarlo e minacciarlo: il vicino intanto si è chiuso in casa e ha chiamato il 112. Appena è arrivata la polizia è scattato l'arresto per il catanese di 41 anni.

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, nei giorni scorsi in viale Moncada, nel quartiere Librino, a Catania un uomo di 41 anni è evaso dai domiciliari per andare fuori la porta del vicino di casa: una volta davanti a lui ha tirato fuori dalla giacca una mannaia e ha iniziato a minacciarlo e a insultarlo. Il vicino si è dato subito alla fuga trovando riparo dentro casa e allertando immediatamente il 112.

In poco tempo sono arrivati i poliziotti e hanno visto il 41enne sul pianerottolo mentre ancora urlava contro il vicino. Appena ha visto gli agenti ha provato a fuggire: quando ha capito che non aveva via di fuga ha minacciato con l'arma gli agenti provando a scagliarsi contro uno di loro. Senza riuscirci perché è stato subito bloccato e disarmato.

Dai successivi accertamenti è emerso che l'arrestato aveva già precedenti analoghi e doveva trovarsi agli arresti domiciliari. Dovrà ora difendersi dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Intanto il vicino di casa lo ha denunciato per minacce aggravate.