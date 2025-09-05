Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 5 settembre 2025: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025: i numeri vincenti dell’estrazione di oggi dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento minuto per minuto risultati, vincite e quote: al SuperEnalotto un jackpot da XXX milioni di euro.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025: aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale i risultati di questa sera, a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Il jackpot al SuperEnalotto sale a 47,1 milioni di euro.

Prosegue la caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera sale a 47,1 milioni di euro per la sestina vincente. In diretta per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote, poi la combinazione del 10eLotto serale e del SuperEnalotto, insieme ai simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: vincite e quote saranno poi comunicate da Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 5 settembre 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, venerdì settembre 2025:

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 2 settembre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
  • Bari: 8-5-7-41-79
  • Cagliari: 80-20-3-4-6
  • Firenze: 16-44-21-48-60
  • Genova:
  • Milano:
  • Napoli: 12-15-48-11-22
  • Palermo: 17-60-64-62-27
  • Roma: 50-17-41-56-61
  • Torino:
  • Venezia:
  • Nazionale: 34-51-27-14-53

Estrazione SuperEnalotto venerdì 5 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, venerdì 5 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 82 – 39 – 52 – 71 – 47 – 9
Numero Jolly: 83
Numero Superstar: 52
Jackpot: 47.100.000€

Immagine

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, venerdì 5 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

Il numero oro:
Il numero Doppio oro:
Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di venerdì 5 settembre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 5 settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Sul sito ufficiale di Sisal vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 5 settembre 2025, con i risultati dell'ultima estrazione:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 82 – Bari: non viene estratto da 80 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 89 estrazioni
  • 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 158 volte consecutive
  • 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 102 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 131 estrazioni
  • 44 – Napoli: manca da 59 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 70 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 62 volte consecutive
  • 37– Torino: assente da 60 estrazioni
  • 89 – Venezia: non è stato estratto per 105 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 89 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra
digitale
"Quasi 40 milioni di euro per la pubblicità su Google": la propaganda di Israele su Gaza
Israele contro Francesca Albanese: l'indagine di Fanpage.it
Influencer sul fronte: l'analisi sulla propaganda social di Israele
Chi paga per farci vedere i video di Israele che aiuta Gaza su YouTube
La propaganda di Israele entra nei giornali italiani: il caso Avvenire
Come funziona la propaganda di Israele su YouTube e cosa c'entra l'Iran
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views