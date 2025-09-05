Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 5 settembre 2025: numeri vincenti e quote
In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025: aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale i risultati di questa sera, a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Il jackpot al SuperEnalotto sale a 47,1 milioni di euro.
Prosegue la caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera sale a 47,1 milioni di euro per la sestina vincente. In diretta per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote, poi la combinazione del 10eLotto serale e del SuperEnalotto, insieme ai simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: vincite e quote saranno poi comunicate da Sisal e Lottomatica.
Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 5 settembre 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, venerdì settembre 2025:
- Bari: 8-5-7-41-79
- Cagliari: 80-20-3-4-6
- Firenze: 16-44-21-48-60
- Genova:
- Milano:
- Napoli: 12-15-48-11-22
- Palermo: 17-60-64-62-27
- Roma: 50-17-41-56-61
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale: 34-51-27-14-53
Estrazione SuperEnalotto venerdì 5 settembre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, venerdì 5 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 82 – 39 – 52 – 71 – 47 – 9
Numero Jolly: 83
Numero Superstar: 52
Jackpot: 47.100.000€
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, venerdì 5 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:
Il numero oro:
Il numero Doppio oro:
Numeri extra:
I simboli del Simbolotto di venerdì 5 settembre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 5 settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Sul sito ufficiale di Sisal vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 5 settembre 2025, con i risultati dell'ultima estrazione:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 82 – Bari: non viene estratto da 80 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 89 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 158 volte consecutive
- 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 102 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 131 estrazioni
- 44 – Napoli: manca da 59 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 70 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 62 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 60 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 105 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 89 concorsi