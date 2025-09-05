Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 5 settembre 2025: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025: i numeri vincenti dell’estrazione di oggi dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento minuto per minuto risultati, vincite e quote: al SuperEnalotto un jackpot da XXX milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025: aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale i risultati di questa sera, a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Il jackpot al SuperEnalotto sale a 47,1 milioni di euro.

Prosegue la caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera sale a 47,1 milioni di euro per la sestina vincente. In diretta per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote, poi la combinazione del 10eLotto serale e del SuperEnalotto, insieme ai simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: vincite e quote saranno poi comunicate da Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 5 settembre 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, venerdì settembre 2025:

Bari: 8-5-7-41-79

Cagliari: 80-20-3-4-6

Firenze: 16-44-21-48-60

Genova:

Milano:

Napoli: 12-15-48-11-22

Palermo: 17-60-64-62-27

Roma: 50-17-41-56-61

Torino:

Venezia:

Nazionale: 34-51-27-14-53

Estrazione SuperEnalotto venerdì 5 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, venerdì 5 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 82 – 39 – 52 – 71 – 47 – 9

Numero Jolly: 83

Numero Superstar: 52

Jackpot: 47.100.000€

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, venerdì 5 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

Il numero oro:

Il numero Doppio oro:

Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di venerdì 5 settembre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 5 settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Sul sito ufficiale di Sisal vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 5 settembre 2025, con i risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

82 – Bari: non viene estratto da 80 concorsi

non viene estratto da 80 concorsi 42 – Cagliari: manca da 89 estrazioni

manca da 89 estrazioni 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 158 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 158 volte consecutive 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 102 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 102 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 131 estrazioni

non pervenuto da 131 estrazioni 44 – Napoli: manca da 59 estrazioni

manca da 59 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 70 concorsi

non è stato estratto per 70 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 62 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 62 volte consecutive 37– Torino: assente da 60 estrazioni

assente da 60 estrazioni 89 – Venezia: non è stato estratto per 105 volte consecutive

non è stato estratto per 105 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 89 concorsi

