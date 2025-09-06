Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 6 settembre 2025: numeri vincenti e quote

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 6 settembre 2025: vincite, quote e risultati in tempo reale dalle ore 20:00 su Fanpage.it. 47,9 milioni di euro è il jackpot di questa sera al SuperEnalotto.
A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 5 settembre 2025
SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 6 settembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire le combinazioni fortunate di questa sera con vincite e quote: il jackpot al SuperEnalotto vale 47,9 milioni di euro.

È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera vale 47,9 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria con il "6" risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto su tutte le ruote, il 10eLotto serale, i simboli del Simbolotto e la sestina vincente al SuperEnalotto. Si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di stato 6 settembre 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, sabato 6 settembre 2025:

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 5 settembre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
  • Bari: 1-26-50-16-49
  • Cagliari: 61-18-1-62-22
  • Firenze: 84-23-32-26-88
  • Genova:
  • Milano:
  • Napoli: 2-65-40-28-57
  • Palermo: 9-66-51-81-49
  • Roma: 76-55- 73-88-65
  • Torino:
  • Venezia:
  • Nazionale: 89-76-64-80-21

Estrazione SuperEnalotto di sabato 6 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, sabato 6 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 75 – 73 – 88 – 76 – 78 – 59
Numero Jolly: 57
Numero Superstar: 5
Jackpot: 47.900.000€

Immagine

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, sabato 6 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

Il numero oro:
Il numero Doppio oro:
Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di sabato 6 settembre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 6 settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di sabato 6 settembre 2025 pubblicati da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

Attualità
Attualità
