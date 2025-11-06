Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 6 novembre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 6 novembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento vincite, quote e risultati: è ancora caccia al jackpot al SuperEnalotto, che raggiunge la somma di 73,9 milioni di euro.

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 6 novembre 2025 sono in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti estratti per i concorsi di questa sera. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale numeri, vincite e quote: al SuperEnalotto il jackpot sale a 73,9 milioni di euro per la sestina vincente. L'ultima vincita milionaria è stata centrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio: la caccia al montepremi continua.

Estrazione Lotto giovedì 6 novembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del Lotto di giovedì 6 novembre 2025 in diretta a partire dalle ore 20:00 con le estrazioni su tutte le ruote del gioco del Lotto, compresa la Nazionale. I numeri oro del Lotto corrispondono al quinto estratto su ogni ruota. Dopo le estrazioni sarà Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a comunicare le vincite per la verifica della schedina.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, le estrazioni dei numeri vincenti di giovedì 6 novembre 2025

Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 6 novembre 2025, il jackpot continua a crescere e si attesta sui 73,9 milioni di euro. I sei numeri vincenti, insieme a Jolly e Superstar, saranno comunicati a partire dalle ore 20:00 su questa pagina. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 6 novembre: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di giovedì 6 novembre partono alle ore 20:00 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 6 novembre, associati all'estrazione del Lotto verranno comunicati dopo i concorsi di oggi:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni

Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 6 novembre 2025 saranno comunicate da Sisal con i risultati delle ultime estrazioni:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Aggiunto: Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 79 concorsi

non viene estratto da 79 concorsi 8 – Cagliari: manca da 100 estrazioni

manca da 100 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 110 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 110 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 66 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 66 concorsi 47 – Milano: non pervenuto da 80 estrazioni

non pervenuto da 80 estrazioni 33 – Napoli: manca da 74 estrazioni

manca da 74 estrazioni 89 – Palermo: non è stato estratto per 62 concorsi

non è stato estratto per 62 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 96 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 96 volte consecutive 4 – Torino: assente da 90 estrazioni

assente da 90 estrazioni 16 – Venezia: non è stato estratto per 87 volte consecutive

non è stato estratto per 87 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 123 concorsi

