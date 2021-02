Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, martedì 9 febbraio 2021, in diretta su Fanpage.it. 104,3 milioni di euro il jackpot del Superenalotto per chi indovina i 6 numeri vincenti, in costante crescita dalla scorsa estate. Dopo le 20 verrà comunicata la combinazione vincente del SuperEnalotto, seguita dai numeri del Lotto oggi e dal risultato dell'estrazione di 10eLotto e Simbolotto di stasera: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in diretta. Le quote del SuperEnalotto saranno comunicate a estrazioni ultimate: attesa per scoprire se qualche giocatore si aggiudicherà il montepremi milionario del concorso n.17 del 9/2/2021.

Estrazione Lotto del 9 febbraio 2021

Ecco i numeri del Lotto per l'estrazione di martedì 9 febbraio 2021, la prima della settimana. I numeri fortunati della lotteria più antica d'Italia vengono estratti su 10 ruote, a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Su Lottomatica la verifica dell'eventuale vincita per la propria schedina.

Bari: 13, 11, 88, 20, 64

Cagliari: 65, 27, 7, 51, 26

Firenze: 6, 63, 64, 35, 44

Genova: 26, 27, 76, 11, 72

Milano: 53, 43, 86, 2, 50

Napoli: 15, 1, 5, 60, 75

Palermo: 4, 85, 60, 57, 63

Roma: 77, 79, 10, 18, 72

Torino: 17, 74, 66, 12, 30

Venezia: 64, 23, 32, 72, 66

Nazionale: 16, 10, 68, 12, 55

Estrazione SuperEnalotto oggi 9 febbraio 2021: i numeri fortunati

Combinazione vincente SuperEnalotto: 33 – 48 – 8 – 7 – 40 – 19

Numero Jolly: 54

Numero Superstar: 40

Jackpot: 104.300.000€

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 9 febbraio 2021, viene comunicata poco dopo le 20 di questa sera da Sisal, l'organizzatore del concorso. Il jackpot del Superenalotto, che è salito a 104,3 milioni di euro, viene vinto dal giocatore che indovina tutti e 6 i numeri vincenti senza utilizzare il numero Jolly o Superstar. Quote del SuperEnalotto e vincite di oggi sul sito di Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto, estrazione di martedì 9 febbraio 2021: numeri vincenti

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 4 – 6 – 11 – 13 – 15 – 17 – 23 – 26 – 27 – 43 – 53 – 63 – 64 – 65 – 74 – 77 – 79 – 85 – 88

Il numero Oro è 13, il Doppio Oro è 13, 11