Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi giovedì 9 febbraio 2023, numeri vincenti e quote Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, giovedì 9 febbraio 2023: in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it numeri vincenti, vincite e quote. Il jackpot al Superenalotto è ancora da record: la sestina vincente stasera vale 366,4 milioni di euro.

A cura di Redazione

Estrazione Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 9 febbraio 2023 in diretta su Fanpage.it

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, giovedì 9 febbraio 2023: le estrazioni sono in diretta su Fanpage.it con numeri vincenti e quote. Aggiorna questa pagina dalle ore 20:00 per scoprire se il jackpot da 366,4 milioni di euro al SuperEnalotto è stato centrato. Ancora nessun "6" o "5+1" nell'ultimo concorso.

Il montepremi cresce ancora, e per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, la numero 17/22, vale 366,4 milioni di euro: la sestina vincente tarda ancora e il jackpot segna un nuovo record storico. Dalle ore 20:00 estratti in diretta, subito dopo i 6 numeri fortunati al SuperEnalotto, anche i numeri del Lotto, la combinazione fortunata del 10eLotto e i simboli del Simbolotto.

Al termine delle operazioni, Sisal e Lottomatica pubblicano vincite e quote delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi.

Estrazione SuperEnalotto oggi giovedì 9 febbraio 2023, i numeri vincenti

Nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, il jackpot record è pari a 366,4 milioni di euro per la sestina vincente. Ancora nessun fortunato giocatore centra il "6" milionario o il "5+1": nell'ultimo concorso dello scorso martedì in otto vincono circa 40mila euro con il "5". Per la verifica delle vincite è possibile consultare il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove saranno disponibili anche i premi Winbox di oggi.

Estrazione Lotto oggi giovedì 9 febbraio 2023, i risultati

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, è la seconda della settimana: l'appuntamento è dalle ore 20:00 di questa sera, quando in diretta saranno estratti i numeri vincenti su tutte le ruote del Lotto. Sarà Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a pubblicare vincite e quote per la verifica della schedina, con i simboli del Simbolotto di oggi. Controlla qui l'archivio delle estrazioni del Lotto.

I numeri vincenti del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di giovedì 9 febbraio 2023

Pubblicate da Sisal vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, per l'estrazione 17/22: