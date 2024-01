Ester Palmieri colpita da un fendente al collo: da autopsia la conferma della premeditazione La 37enne, madre di tre bambini tra i 5 e i 10 anni, è stata aggredita di sorpresa nella sua casa in Trentino. Il compagno e padre dei suoi figli Igor Moser si sarebbe portato da casa il coltello da caccia con il quale l’ha colpita a morte, recidendole sia l’arteria carotide sia la vena giugulare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Igor Moser si sarebbe portato da casa il coltello da caccia con il quale ha ucciso l'ex compagna Ester Palmieri prima di togliersi la vita. Un particolare che suffragherebbe la tesi degli inquirenti, secondo cui il femminicidio avvenuto ieri mattina, 11 gennaio, in un appartamento a Montalbiano, frazione del Comune di Valfloriana, in Trentino, è stato premeditato.

Il 45enne ha reciso, con un solo colpo, sia l'arteria carotide sia la vena giugulare. La conferma è arrivata dai primi riscontri dell'autopsia effettuata sul corpo della vittima 37enne dal medico legale Dario Raniero, su incarico della Procura della Repubblica. L'esame autoptico è avvenuto all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Gli inquirenti sembrano convinti che il movente sia legato al fatto che Moser non accettasse la volontà della donna di separarsi. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera in paese alcuni già sapevano del loro momento complicato, ma a quanto sembra nessuno era a conoscenza di litigi o addirittura denunce. Per quanto la sorella di Ester a Fanpage.it abbia palesato le proprie preoccupazioni legate al rapporto della 37enne con Moser.

La coppia, che viveva già in due abitazioni diverse, aveva tre figli in età compresa tra i cinque e i dieci anni. Il 45enne ha atteso che i piccoli uscissero per andare a scuola per entrare in casa, come hanno confermato alcuni testimoni, e poi l'ha aggredita: Ester è stata colta di sorpresa, tanto da non aver avuto nemmeno il tempo di difendersi. La morte è poi sopraggiunta per shock emorragico. La donna è stata rinvenuta sul pavimento della cucina di casa.

Il coltello utilizzato per l'omicidio è stato rinvenuto dagli investigatori conficcato sulla stessa trave impiegata da Moser per suicidarsi in un casa di proprietà, un casolare a Castello Molina, nel Comune di Molina di Fiemme. È salito nel solaio e lì si è impiccato.

Le indagini sull'omicidio di Valfloriana le stanno svolgendo i carabinieri della Compagnia di Cavalese.