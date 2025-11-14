Attualità
video suggerito
video suggerito

Estate di San Martino al capolinea: dove colpiranno le piogge nel weekend

L’Estate di San Martino finisce: da oggi nubi e prime piogge al Nord-Ovest preludono a due perturbazioni nel weekend, con maltempo su Nord e Toscana e clima più mite al Sud.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

L’Estate di San Martino sta – finalmente – per cedere il passo a condizioni meteo più tipicamente autunnali. Oggi, 14 novembre, l’alta pressione riuscirà ancora a distendersi su tutta la Penisola, regalando temperature diurne superiori alla media e un’apparente sensazione di stabilità. Si tratta tuttavia degli ultimi scampoli: già da questa sera, infatti, cominceranno a muoversi le prime avvisaglie di un cambio di scena.

Il quadro odierno, infatti, resta segnato dalla presenza di nubi basse e nebbie sulle pianure del Centro-Nord, spesso insistenti e associate a un aumento degli inquinanti soprattutto nella Val Padana. Sul resto d’Italia domina un cielo più sereno, seppur con qualche foschia sparsa al Sud. Ma è proprio a fine giornata che sul Nord-Ovest compariranno i primi segnali del peggioramento in arrivo: un preludio al fine settimana che segnerà la fine della tregua anticiclonica. Due perturbazioni, in rapida successione, investiranno l’Italia tra domani e domenica, riportando un clima più dinamico e instabile. Nel mirino: il Nord e la Toscana.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 14 novembre

La mattinata si apre grigia su molte regioni settentrionali e centrali: nebbie fitte o foschie avvolgeranno pianure e coste del Nord, la Toscana e l’Umbria. Atmosfera più limpida altrove, con qualche banco di nebbia isolato anche tra Campania e Salento. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a diradarsi, pur restando insistente su Piemonte e Liguria, dove non è esclusa una debole pioviggine sulla fascia centrale.

Leggi anche
L'estate di San Martino ha i giorni contati, in arrivo pioggia e neve: le previsioni meteo di Giuliacci

In serata torneranno a farsi spazio nuove nubi tra Lombardia, Triveneto e Toscana, insieme alle prime piogge sparse sul Nord-Ovest. Le temperature minime saranno in lieve aumento al Nord, mentre le massime caleranno sul Nord-Ovest. Clima più mite al Sud e sulle Isole.

Domani, sabato 15 novembre, la prima perturbazione

La prima perturbazione entrerà in scena già dalla notte, portando piogge diffuse e localmente moderate sul Nord-Ovest. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno, seppur con intensità più debole, a Toscana, Nord-Est ed Emilia. Il resto del Centro sarà avvolto da un cielo molto nuvoloso, mentre al Sud resisteranno schiarite alternate a nubi irregolari.

Nel pomeriggio il quadro si farà più movimentato: rovesci e temporali interesseranno soprattutto Liguria e alta Toscana. Sul resto del Nord prevarranno precipitazioni intermittenti, mentre al Centro-Sud e in Emilia Romagna torneranno spazi di sereno. Sardegna soleggiata.

Le minime saranno in aumento ovunque. Le massime caleranno nelle zone più piovose del Nord, mentre saliranno in Emilia Romagna, al Centro e sulle Isole. Venti meridionali in rinforzo lungo i bacini occidentali e sullo Ionio.

Domenica 16 novembre: seconda perturbazione, più intensa

Il fine settimana culminerà nell’arrivo della seconda perturbazione, attesa nella notte su domenica. Il fronte, più strutturato del precedente, porterà piogge diffuse al Nord e sull’alta Toscana. Nel pomeriggio si intravederanno le prime attenuazioni dei fenomeni su Romagna ed Emilia meridionale, mentre la Liguria potrebbe fare i conti con rovesci anche moderati o localmente intensi. In quota tornerà la neve, ma solo oltre i 2.000 metri.

Centro, Sud e Isole resteranno invece ai margini del peggioramento, con condizioni più stabili e soleggiate. Qui continuerà a prevalere un clima decisamente mite: massime oltre i 20 gradi, con punte vicine ai 25 in Sardegna e Sicilia. Altro discorso al Nord, dove i valori scenderanno sensibilmente, oscillando tra 10 e 15 gradi.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Renzi: "Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon, è un’ombra sul suo governo”
Nicodemo spiato da Paragon, Pd denuncia: "Notizia allarmante, governo deve rispondere"
Scott Railton (Citizen Lab): ”Nicodemo spiato con Paragon? Fossi un politico mi chiederei se lo sono pure io”
Paragon, le nuove rivelazioni: “Spiato anche Caltagirone. Il caso si allarga”
Caso Paragon, non solo i giornalisti di Fanpage: spiato anche Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia
Tutto quello che non torna nella relazione del Copasir sul caso Paragon
Francesco Cancellato
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views