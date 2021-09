Esplosione e incendio lo sorprendono in casa, avvocato muore carbonizzato a Enna Il dramma si è consumato nelle scorse ore nella cittadina di Gagliano Castelferrato, piccolo comune nel libero consorzio comunale di Enna dove inutile si è rivelato l’intervento dei vigili del fuoco per salvare la vittima. Secondo le prime notizie, ad innescare lo spaventoso rogo che ha distrutto la casa è stata probabilmente un’esplosione avvenuta pochi istanti prima.

Tragedia in Sicilia dove un uomo è morto carbonizzato all’interno della sua abitazione nell’Ennese dopo essere stato sorpreso dalle fiamme nell’appartamento in cui viveva da solo. Il dramma si è consumato nelle scorse ore nella cittadina di Gagliano Castelferrato, piccolo comune nel libero consorzio comunale di Enna dove inutile si è rivelato l’intervento dei vigili del fuoco per salvare la vittima. L’incendio mortale è divampato nelle prime ore di oggi, sabato 25 settembre, quando la vittima è stata sorpresa all’interno della propria abitazione senza via di scampo. Secondo le prime notizie, ad innescare lo spaventoso rogo che ha distrutto la casa è stata probabilmente un’esplosione avvenuta pochi istanti prima e avvertita dagli altri residenti della zona.

Quando le prime squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul posto proprio su richiesta dei vicini, intorno alle 7,30 di oggi, l’uomo era già morto. La vittima è un avvocato ultra sessantenne in pensione il cui corpo senza vita è stato trovato parzialmente carbonizzato dai pompieri entrati in casa dopo aver spento le fiamme. Anche se saranno gli esami post mortem a stabilire l’esatta causa di morte, si ritiene molto probabile che l’uomo fosse già deceduto quando le fiamme lo hanno raggiunto. Secondo i primi rilievi, tutto sarebbe partito da una fuga di gas che avrebbe innescato uno scoppio che infine ha provocato le fiamme che hanno avvolto l’intera palazzina occupata soltanto dall'uomo, che viveva da solo. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti del caso per ricostruire i fatti.