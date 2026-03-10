Esplode un’abitazione nel Pistoiese: trovato un uomo morto sotto le macerie
È esplosa un'abitazione nel Pistoiese, nella città di Pescia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo di un uomo, probabilmente si tratta della persona precedentemente dispersa. L'esplosione è stata causata probabilmente da una fuga di gas, da cui è scaturito il successivo incendio nella casa.
L'esplosione, con il conseguente incendio, ha causato il crollo di una parte dell'abitazione. Come apprende Fanpage.it, le ricerche si prospettavano particolarmente complesse a causa della quantità di macerie da rimuovere e dalla ubicazione della casa che si trova in una zona molto impervia di Pescia, raggiungibile solo con mezzo fuoristrada.
Il fuoco è stato spento, ma le operazioni di ricerca del disperso sono ancora in corso.
Articolo in aggiornamento