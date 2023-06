Esplode una bombola, operaio travolto e ucciso: dramma in un cantiere del Canavese Da una prima ricostruzione dell’incidente sul lavoro, pare che l’uomo sia stato investito in pieno dall’esplosione di una bombola per saldature che veniva usata nel cantiere.

Ennesima tragedia sul lavoro oggi in Piemonte dove un operaio è morto tragicamente nell’esplosione di una bombola in un cantiere del Canavese, nella città metropolitana di Torino. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, giovedì 1 giugno, a Pavone Canavese in un cantiere allestito nelle immediate vicinanze dell'autostrada A5 Torino-Aosta.

L’incidente improvviso sul lavoro è costato la vita un giovane operaio le cui generalità per ora non sono state rese note in attesa che vengano avvertiti i familiari. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora da accertare con precisione ma da una prima ricostruzione pare che l’uomo sia stato investito in pieno dall’esplosione di una bombola per saldature che veniva usata nel cantiere.

Dopo lo scoppio i colleghi hanno cercato si soccorrere l’operaio, allertando subito anche i servizi di emergenza medica ma purtroppo all’arrivo dell’ambulanza del 118 per l’uomo ormai non cera più nulla da fare. L'operaio, investito dall'esplosione, è morto sul colpo.

Sul luogo dei fatti sono accorsi anche i vigili del fuoco di Ivrea, che sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area, i carabinieri della compagnia di Ivrea e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che dovranno chiarire la dinamica dell'accaduto ed evacuali mancanze in materia di sicurezza sul lavoro.

Secondo una primissima ricostruzione della tragedia, l'uomo stava scaricando nel cantiere stradale delle bombole per le saldature quando all'improvviso, poco dopo le 11 di oggi, c'è stata l'esplosione che si è rivelata fatale.