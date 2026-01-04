Escursionista disperso da 8 giorni, trovato morto Simone Dal Bon: il corpo del 43enne era in un canalone

È stato ritrovato in un canalone il corpo dell’escursionista Simone Dal Bon, il 43enne di Schio disperso dal 27 dicembre sulle montagne vicentine. L’uomo potrebbe essere scivolato per oltre 150 metri, la dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Simone Dal Bon, 43 anni.

È stato ritrovato il corpo dell'escursionista Simone Dal Bon, il 43enne di Schio disperso dal 27 dicembre sulle montagne vicentine. A quanto si apprende, il cadavere era in un canalone sotto Punta Favella, sul versante veneto.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma è possibile che l'uomo sia scivolato per oltre 150 metri.

Il ritrovamento è avvenuto grazie all'avvistamento di alcune tracce di ciaspole da parte di una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico che a un certo punto sparivano.

Un successivo sorvolo dell'elicottero ha permesso di individuare dall'alto il cadavere che si trovava in un ambiente molto impervio, difficilmente raggiungibile a piedi.

La salma è stata recuperata dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Mestre con personale del Soccorso Alpino a bordo, dopo il nullaosta delle autorità, ed è stata consegnata al carro funebre. Le operazioni di identificazione della salma si sono concluse intorno alle 16.30.

Da diversi giorni le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino e del Veneto avevano iniziato le ricerche dopo il ritrovamento della macchina del 43enne a Pian delle Fugazze, al confine tra le due regioni.

Nella stessa zona risultava anche l'ultimo aggancio di una cella telefonica da parte del suo cellulare. Durante la giornata di ieri, sabato 3 gennaio, le ricerche si erano concentrate in montagna, tra Pasubio, Baffelan e Cornetto, fra la provincia di Vicenza e quella di Trento, senza però alcun esito.

Le operazioni erano quindi riprese all'alba di oggi, domenica 4 gennaio, concludendosi qualche ora più tardi, intorno alle 13, con l'individuazione del corpo.

Nelle ricerche è stato utilizzato l'elicottero di Trento per effettuare dei sorvoli sul Pasubio. Dal Bon, classe 1983, viveva a Schio ed era un appassionato di escursioni in montagna. Era considerato un alpinista esperto e spesso organizzava delle uscite in solitaria.