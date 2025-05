Esce e non torna più: i genitori denunciano la scomparsa, 23enne trovato morto accanto alla sua moto

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Era uscito di casa nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 maggio, come tante altre volte con la sua moto, salutando i genitori dicendo che sarebbe tornato presto. Ma a casa non era più tornato e infatti i familiari, preoccupati, avevano deciso di denunciarne la scomparsa e nella notte erano scattate le ricerche. Ma all’alba di oggi, purtroppo, il giovane Filippo Mastrangelo, 23enne di Trepuzzi, è stato trovato senza vita.

Il ragazzo era accanto alla sua moto, lo hanno trovato ai piedi di un ulivo nella campagna che costeggia la strada provinciale Surbo-Torre Rinalda, in Salento. Probabilmente ha perso la vita in seguito a un incidente stradale.

Forse il giovane centauro – questa la prima ipotesi – ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. A dare l'allarme questa mattina è stato un automobilista che ha notato il corpo del ragazzo e la sua moto. Ha chiamato i soccorsi ma ormai per Filippo era già troppo tardi: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Surbo e della Compagnia di Lecce, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Le indagini dovranno in particolare ricostruire l'eventuale presenza di altri veicoli coinvolti nell’incidente mortale. Non ci sarebbero, comunque, segni evidenti di impatto con altri mezzi.

La salma del ragazzo è stata trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa che l'autorità giudiziaria decida se disporre o meno l'autopsia.