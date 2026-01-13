Esce di nascosto nella notte a Modena e scompare, si cerca la 14enne Agnes Cristina Piliego

È scomparsa da giorni Agnes Cristina Piliego, 14 anni, uscita di nascosto di casa durante la notte tra sabato e domenica a Modena. La ragazzina potrebbe essere diretta a Milano o Torino, città dalle quali era attratta. L’adolescente non ha con sé il cellulare.

Agnes Cristina Piliego, 14 anni

Agnes Cristina Piliego, 14 anni, è scomparsa nella notte tra sabato e domenica a Modena. La sua scomparsa è stata regolarmente denunciata dai familiari, che hanno fornito una descrizione dell'adolescente e degli abiti da lei indossati prima di uscire di casa. Agnes frequenta la terza media all'istituto Ferraris di Modena e al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigi e scarpe nere della Nike.

L'adolescente non ha portato con sé il cellulare ed è proprio questo dettaglio ad aver immediatamente allarmato i familiari, che hanno subito fornito tutte le informazioni del caso alle autorità. Per trovarla sono stati schierati gli uomini e le donne della Squadra Mobile di Modena.

Anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzatti, ha lanciato un appello per l'adolescente tramite i social. "Chiunque abbia informazioni utili o l'abbia vista in questi giorni, è pregato di contattare immediatamente il 112. Si chiede la massima condivisione".

La ragazzina, come è noto, è uscita di casa senza il cellulare intorno alle 2 di notte, sapendo di non essere in quel momento vista dai familiari che dormivano. Secondo quanto dichiarato da mamma Viviana alla Gazzetta di Modena, Agnes Cristina potrebbe essere diretta a Milano o Torino, due grandi città dalle quali era attratta da tempo. "Se ha preso accordi con qualcuno – ha sottolineato la donna – certamente lo ha fatto prima di allontanarsi".

La vicenda è seguita dall'Associazione Penelope e in particolare dall'avvocata Barbara Iannuccelli, che a Fanpage.it ha ricordato che il coinvolgimento di un maggiorenne porterebbe all'accusa di sottrazione di minore. "Ricordiamo che anche se la ragazzina avesse espresso il suo consenso per l'allontanamento, non può essere considerato del tutto libero e ragionato proprio in virtù della sua minore età. La mancata collaborazione di un adulto alle ricerche potrebbe portare all'iscrizione al registro degli indagati".

La ragazza sarebbe uscita di casa con indosso una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, con zip e scarpe nere Nike Air Force 1. Chiunque avesse sue notizie può contattare le Forze dell'ordine al numero 112.