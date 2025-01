Esce di casa in moto per raggiungere la fidanzata e scompare: si cerca il 37enne Gaetano Adduci

video suggerito

Gaetano Adduci, 37 anni, è scomparso da ieri, martedì 31 gennaio, a Trebisacce, in provincia di Cosenza. Il 37enne è uscito di casa ed è salito sulla sua moto per raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese, senza però mai giungere a destinazione.

A cura di Eleonora Panseri

Gaetano Adduci, 37 anni.

Gaetano Adduci, 37 anni, è scomparso da ieri, martedì 31 gennaio, a Trebisacce, in provincia di Cosenza. Il 37enne è uscito di casa ed è salito sulla sua moto per raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese, senza però mai giungere a destinazione. Sui social è stato diffuso un appello rivolto a chiunque possa avere informazioni sul giovane.

"Da ieri 31/12/2024 è scomparso un nostro amico di nome Gaetano Adduci, di 37 anni. È uscito di casa da Trebisacce (CS) alle ore 10.00, con la sua moto KAWASAKI NINJA R600 colore verde e nero targata FH16869 per raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese (CS). Era vestito con una giacca nera da moto e pantaloni multicolori", si legge in un post pubblicato sui social da un amico che ha diffuso alcuni dettagli.

La moto di Gaetano Adduci.

"Alle ore 13.30 circa ha contattato la madre per telefono dicendo che era giunto a destinazione, invece non è mai arrivato. Chiunque lo abbia avvistato o ha informazioni, vi preghiamo di contattare le Forze dell'ordine, amici e familiari o di rispondere al post", aggiunge.

"Siamo in apprensione per mio cugino Gaetano Adduci, scomparso da ieri. Un inizio di 2025 davvero difficile, ma ci auguriamo di poter trovare presto notizie positive. Apprezziamo il supporto e la vicinanza di tutti in questo momento delicato", ha scritto il cugino del 37enne scomparso sui social network.

Gaetano Adduci, 37 anni.

Anche il Comune di Trebisacce ha condiviso un post su Facebook chiedendo a tutti di condividere l'appello e di attivarsi nelle ricerche del 37enne scomparso. Chi é in grado di fornire notizie o segnalazioni importanti può contattare i numeri 347/2689080 o 0981/58524, oppure rivolgersi alle forze dell'ordine.