Ritrovato a Roma il 37enne scomparso da Trebisacce. La chiamata alla madre: “Sto bene”

Gaetano A., il 37enne di Trebisacce (Cosenza) scomparso martedì 31 dicembre, è stato ritrovato a Roma in buona salute. Ieri, giovedì 2 gennaio, ha telefonato alla madre mettendo fine alle preoccupazioni dei familiari che da giorni non avevano sue notizie. "Stai tranquilla, sto bene", le avrebbe detto il figlio.

A cura di Eleonora Panseri

La mattina dell'ultimo giorno dell'anno il 37enne era uscito di casa in sella alla sua moto, una Kawasaki Ninja R 600 verde. Aveva trascorso il Natale con la madre e il 31 dicembre avrebbe dovuto raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese per trascorrere insieme il Capodanno.

Verso le 13.30 dello stesso giorno aveva poi telefonato alla madre dicendole di aver raggiunto la sua destinazione. Dove, tuttavia, non era mai arrivato. Da allora non si erano più avute sue notizie per giorni.

Nella tarda serata di mercoledì la sua moto era stata ritrovata a Lamezia Terme nei pressi della stazione da dove il 37enne avrebbe preso un treno o un pullman. Ieri mattina l'uomo ha quindi chiamato la madre rassicurandola sul suo stato di salute. La notizia del ritrovamento è stata confermata anche dal Comitato scientifico ricerca scomparsi.

"Gaetano sta bene e prestissimo sarà a casa. – si legge in un post pubblicato su Facebook dagli amici – Sono stati giorni di apprensione, ma il nostro amico Gaetano Adduci è stato ritrovato e molto presto sarà di ritorno. Siamo felicissimi e sollevati di sapere che sta bene e volevamo condividere questa splendida notizia con chi ci ha sostenuto e attende sue notizie".

"Grazie ad ognuno di voi che, con una segnalazione, un commento, una condivisione e una parola di conforto, ci avete aiutato in queste ore. – aggiungono – Un ringraziamento anche ai vari gruppi ed associazioni per aver mantenuto alta l'attenzione. Infine, un sentito grazie alle forze dell'ordine per il loro contributo. Gaetà, ti stiamo aspettando!".