Esce di casa e scompare, si cerca la 28enne Chiara Dalto a Treviso: si era allontanata già 3 volte

Si cerca la 28enne Chiara Dalto, allontanatasi da casa a Nervesa della Battaglia (Treviso) nel pomeriggio del 25 gennaio. I familiari hanno sporto regolare denuncia di scomparsa. La giovane aveva già tentato di allontanarsi da casa: l’ultima volta risale al 2025, mentre gli altri due allontanamenti risalirebbero a tre anni fa.
A cura di Gabriella Mazzeo
Si è allontanata da casa nella giornata il 25 gennaio 2026, Chiara Dalto, una 28enne di Nervesa della Battaglia (Treviso). La giovane è uscita di casa nel pomeriggio di domenica, facendo perdere le proprie tracce. I familiari hanno presentato nella giornata del 26 gennaio denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Montebelluna.

La 28enne è alta 165 cm, di corporatura media, ha i capelli lunghi castano scuro, occhi scuri e indossa gli occhiali da vista. Al momento dell'allontanamento la giovane indossava pantaloni in velluto di colore verde scuro, la giacca marrone con cappuccio e stivali marroncini.

Chiunque abbia informazioni utili per le ricerche può contattare il 112. La Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Al momento dell'allontanamento, la giovane aveva con sé il cellulare, che ora risulta però spento. 

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, la 28enne era seguita dal Centro di Salute Mentale di Piove di Sacco (Padova). La ragazza avrebbe infatti una disabilità e si era già allontanata da casa: l'ultima volta risale al marzo del 2025, quando è poi stata ritrovata, mentre il primo tentativo risalirebbe a tre anni fa. Nel 2025, secondo quanto riferito dai familiari nella denuncia, la giovane era apparsa molto agitata nei giorni prima della scomparsa.

Come l'ultima volta che ha cercato di allontanarsi, la giovane si sarebbe allontana da casa a piedi. Questa volta, la ragazza ha con sé il cellulare, ma risulta irreperibile. Il telefono è infatti spento dalla serata del 25 gennaio, quando la 28enne è riuscita a far perdere le proprie tracce. In questo momento Chiara potrebbe essere in difficoltà: le ricerche sono attualmente in corso, ma chiunque abbia informazioni utili può allertare il 112.

