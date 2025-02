video suggerito

Entra in casa della compagna dalla finestra e le spacca tutto: lei riesce a scappare e lo fa arrestare Un ragazza di 29 anni è stata chiusa in casa dal compagno, maltrattata e minacciata: in un’occasione il ragazzo 27enne è entrato di nascosto dalla finestra dell’appartamento della compagna a Bari e le ha distrutto i mobili. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Altro episodio di violenza nei confronti di una donna. Un ragazza di 29 anni è stata chiusa in casa dal compagno, maltrattata e minacciata. In manette è finito un ragazzo di 27 anni di Bari: arresto è stato possibile dopo la denuncia della vittima. Lui dovrà ora difendersi dalle accuse di maltrattamenti e rapina aggravata ai danni della compagna 29enne.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto dagli agenti della Squadra Mobile, la donna sarebbe stato vittima più volte della violenza del compagno. La 29enne avrebbe chiesto aiuto attraverso la piattaforma Youpol lo scorso 23 gennaio quando si trovava a casa del fidanzato: questo sarebbe uscito dall'abitazione chiudendo la porta d'ingresso a doppia mandata e portandosi via le chiavi. In questo modo la donna non riusciva a uscire. Così ha chiesto aiuto alla polizia tramite la piattaforma. In quell'occasione però non aveva sporto denuncia, cosa che invece ha fatto il giorno successivo.

Poche ore dopo infatti la 29enne si trovava a casa sua e il ragazzo è entrato di nascosto dalla finestra: qui le ha rotto i mobili e le ha tolto il telefono per evitare che chiamasse il 112. La 29enne è riuscita a uscire di casa e a trovare rifugio dai vicini. In poco tempo sono sul posto sono arrivati gli agenti della Mobile. A questo punto la ragazza ha denunciato il compagno e per lui sono scattate le manette.