Elicottero precipita a Foggia, 7 morti: aperta indagine per disastro e omicidio colposo plurimo La Procura di Foggia ha aperto una indagine contro ignoti per disastro aviatorio colposo plurimo e omicidio colposo plurimo in seguito all’incidente aereo verificatosi ieri nella zona tra San Severo ed Apricena provocando la morte di 7 persone: indagini in corso per scoprire le cause.

A cura di Ida Artiaco

I piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli e il medico Maurizio De Girolamo.

La Procura di Foggia ha aperto, al momento contro ignoti, una indagine per disastro aviatorio colposo plurimo e omicidio colposo plurimo in seguito all'incidente aereo verificatosi ieri nel Gargano, quando un elicottero, partito dalle Isole Tremiti e diretto a Foggia, è precipitato nella zona tra San Severo ed Apricena provando la morte di 7 persone, inclusi i due membri dell'equipaggio.

L'inchiesta giudiziaria servirà ad accertare le possibili cause di quanto successo ieri, che al momento restano coperte dal mistero, anche al fine di rilevare eventuali profili di responsabilità penale nei confronti di soggetti a vario titolo coinvolti.

Le indagini sono state affidate al nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Foggia. Per fare luce sulle cause della tragedia, anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza in volo (Ansv) ha avviato accertamenti. Intanto, sono riprese le operazioni di recupero delle sette salme delle vittime, che erano state interrotte a causa del maltempo: nel Foggiano si è infatti abbattuto un violento temporale.

Tra le vittime, si ricordi, oltre ai due piloti, Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, anche un'intera famiglia di nazionalità slovena, Bostjan Rigler , di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; Liza Rigler di 13 anni, e un medico italiano del 118, Maurizio De Girolamo, di 64 anni, il quale stava rientrando a casa dopo aver finito il turno di lavoro alle Tremiti.

Oggi, inoltre, cominceranno anche le operazioni di raccolta dei reperti sui rottami dell’elicottero ma soprattutto si dovrà accertare la presenza o meno della scatola nera: non tutti gli elicotteri ne prevedono l'installazione perché dipende dalle caratteristiche del velivolo.