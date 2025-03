video suggerito

Eleonora Guidi morta a Rufina, il compagno che l’ha uccisa agli arresti domiciliari Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il compagno di Eleonora Guidi, la 34enne uccisa a coltellate a Rufina. Il 37enne aveva tentato il suicidio subito dopo il delitto e per mesi è rimasto in ospedale. Ora le sue condizioni sono in miglioramento e per lui sono stati disposti gli arresti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Firenze e della Compagnia di Pontassieve hanno sottoposto agli arresti domiciliari il compagno di Eleonora Guidi, la 34enne uccisa a coltellate nella sua casa di Rufina l'8 febbraio scorso.

L'uomo aveva tentato il suicidio subito dopo il delitto ed era stato condotto in ospedale per le cure del caso. Adesso, a un mese di distanza dal fatto, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della stessa Procura della Repubblica.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dopo il miglioramento delle condizioni di salute del 37enne e per il pericolo di reiterazione del reato. La necessità di continuare a ricevere cure specifiche sanitarie e riabilitative hanno reso necessari i domiciliari presso un'idonea struttura sanitaria.

Secondo quanto era emerso dall'autopsia, il 37enne Lorenzo aveva ucciso la compagna con 24 coltellate per poi gettarsi dal balcone. La 34enne sarebbe stata raggiunta da fendenti alla schiena, al collo e sul petto. La Procura ha disposto la restituzione della salma per i funerali soltanto dopo l'esame autoptico.

Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo per omicidio volontario e il 37enne era stato iscritto al registro degli indagati. Massimo riserbo ancora sul movente del femminicidio, sul quale le autorità hanno continuato a indagare in questi mesi. Per accertarlo, erano stati sequestrati anche due smartphone recuperati nell'appartamento.

I funerali di Guidi si sono tenuti il 12 febbraio scorso anche alla presenza dei genitori del compagno 37enne che le ha tolto la vita a coltellate. L'amica del cuore della 34enne ha voluto parlare dopo la messa, lasciando ai presenti un piccolo ricordo di Eleonora. "Non mi hai mai detto nulla o come me non lo avevi capito? Parlerò di te a Dante e a mia figlia. Parlerò di amicizia, quella vera. Ci eravamo scelte come sorelle, ho un vuoto nel cuore e tu hai avuto la sola colpa di amare troppo".