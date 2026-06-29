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Eleonora Guareschi, morta in Grecia in un incidente in barca a vela: la tragedia davanti compagno e amici

Chi era Eleonora Guareschi, la turista italiana di 52 anni e originaria di Parma morta in Grecia in un incidente in barca a vela: indagini in corso per ricostruire la dinamica.
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A cura di Ida Artiaco
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Si chiamava Eleonora Guareschi, aveva 52 anni ed era originaria di Parma la turista italiana morta in Grecia a causa di un incidente in barca a vela, su cui continuano le indagini degli inquirenti locali.

La donna, in possesso della patente nautica e grande appassionata di vela, è morta sul colpo sabato 27 giugno per un trauma cranico mentre con il compagno e due amici che erano con loro navigavano al largo dell'isola di Kalamos, isola vicina a Lefkada. Le cause sono in via di accertamento: potrebbe aver sbattuto la testa per terra o essere caduta dopo aver sbattuto prima contro il boma, l'asta fissata all'albero dell'imbarcazione. Secondo alcune fonti greche, le due coppie stavano navigando tra il canale e Plagia quando l'albero si è girato bruscamente e avrebbe colpito al collo la donna. Subito è partita la richiesta di aiuto e la capitaneria di porto greca ha scortato la barca al porto più vicino, dove è stato constatato il decesso della donna.

Non risultano al momento evidenze che possano far pensare ad altri scenari. Il compagno e i due amici che erano con loro in vacanza sono stati sentiti dalle autorità locali e poi rilasciati. Anche l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro per qualche ora e poi dissequestrata. Non dovrebbe neppure essere disposta l'autopsia, si attende solamente il rimpatrio della salma della 52enne, che dovrebbe avvenire già nelle prossime ore, mentre l'ambasciata italiana ad Atene e la Farnesina continuano a seguire da vicino il caso, fornendo il massimo supporto ai connazionali sotto choc i quali restano al momento chiusi nel loro dolore.

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