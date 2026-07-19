Minnesota, a 82 anni Anita Le Brun fa cambiare la legge sugli alcolici nelle case di riposo: “Adoro l’Happy Hour”

Anita Le Brun, 82 anni, ha promosso una campagna che ha portato il governo del Minnesota ad approvare una legge che consenta alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali senza richiedere una licenza (ma previa comunicazione alle autorità). L’82enne: “Io e i miei amici adoriamo l’happy hour. Davanti a un drink in compagnia, ricordiamo momenti importanti della nostra vita”.

L'82enne Anita Le Brun insieme al governatore del Minnesota Tim Walz (Foto Facebook casa di riposo Amira Choice Champlin).

L'anno scorso, all'età di 82 anni, Anita Le Brun si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota. La signora, nonna di cinque nipoti, ha sempre amato sorseggiare con la sua famiglia un bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo, ma è rimasta incredula quando ha scoperto che nella struttura non potevano essere serviti alcolici perché priva della necessaria licenza.

Così ha accettato di diventare il volto di una campagna per modificare la legge vigente. Dopo aver testimoniato davanti all'assemblea legislativa statale, questa settimana ha brindato con il governatore democratico Tim Walz in occasione della firma del provvedimento, soprannominato la legge dell' "Happy Hour dei nonni", proprio nella struttura in cui vive.

Come ricostruiscono i quotidiani esteri, la legge, entrata in vigore questo mese, consente alle case di riposo e alle strutture di residenza assistita dello Stato di servire alcolici ai residenti e ai loro ospiti in occasione di eventi speciali senza bisogno di una licenza, a condizione che le autorità vengano informate in anticipo.

"Sono molto orgogliosa, perché tutti ne sono entusiasti", ha dichiarato Le Brun, citata dalla Bbc, aggiungendo che gli altri residenti consideravano le restrizioni "ridicole".

Intervenendo alla firma della legge, il governatore Walz ha detto: "Invecchiare non dovrebbe significare rinunciare alle tradizioni e alle libertà di cui si è goduto per tutta la vita".

"Questa legge elimina la burocrazia inutile, permettendo alle residenze per anziani di dedicare meno tempo alle pratiche amministrative e più tempo a creare opportunità per i residenti di festeggiare compleanni, anniversari, aperitivi e momenti quotidiani insieme", ha aggiunto durante la cerimonia.

LeBrun è diventata "la superstar dei residenti" per mesi dopo aver ottenuto il cambio della legge. "Il fatto che siamo anziani e viviamo in una struttura di assistenza non significa che dovremmo avere meno libertà di chiunque altro", aveva detto Le Brun davanti a una commissione del Senato.

"Io e i miei amici adoriamo l'happy hour, proprio come molti di voi. – aveva aggiunto – Davanti a un drink in compagnia, abbiamo l'opportunità di ricordare momenti importanti della nostra vita: il servizio militare, la crescita dei nostri figli, la perdita di un amico e la celebrazione della fase più bella della nostra esistenza".

"Siamo davvero orgogliosi della nostra ambasciatrice e rappresentante dei residenti per la legge sull'Happy Hour, Anita Le Brun! – ha scritto la casa di riposo in un post su Facebook – La sua disponibilità e il suo impegno per questa causa sono stati straordinari. Siamo fierissimi di te, Anita! Grazie".

Il tentativo di una casa di riposo di regolamentare il consumo di alcol ha fatto notizia anche il mese scorso, quando la star di TikTok Lillian Droniak, 96 anni e 15,1 milioni di follower, ha condiviso una lettera ricevuta dalla direzione della struttura in cui risiede, in Connecticut. Nella missiva le veniva intimato di smettere di organizzare feste e offrire alcolici agli altri ospiti nella sua stanza.