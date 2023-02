Elena Russo morta a 21 anni in un incidente mentre consegna le pizze: l’università le intitola un’aula Un’aula intitolata a Elena Russo, la studentessa 21enne morta in un incidente in provincia di Reggio Emilia la sera del 30 gennaio 2021. La giovane lavorava come fattorina in una pizzeria oltre a studiare giurisprudenza.

A cura di Chiara Ammendola

Si chiamava Elena Russo e aveva 21 anni, per mantenersi come studentessa ed essere indipendente lavora come fattorina. La sera del 30 gennaio 2022 la Fiat Punto della pizzeria per cui lavorava rimane coinvolta in un incidente a San Bartolomeo di Reggio Emilia. Morta di lavoro a 21 anni. A distanza di poco più di un anno l’Università di Modena e Reggio Emilia dove la giovane studiava ha intitolato un'aula proprio a Elena.

Elena era iscritta al secondo anno della facoltà di giurisprudenza che ha sede a Modena ed è in una delle aule nel dipartimento di giurisprudenza che è stata apposta una targa con il suo nome. Ad assistere alla cerimonia i genitori di Elena, mamma Annamaria e papà Francesco, che hanno accolto con emozione la decisione dell'istituto universitario.

“Questa targa vuole essere memoria di quanto in lei possa riconoscersi ogni studente” le parole del direttore del dipartimento, il professor Carmelo Elio Tavilla. Elena aveva una vita piena tra lo studio, il lavoro come fattorina la sera e nei fine settimana e il volontariato alla Croce Rossa. La sera dell'incidente stava effettuando delle consegne con la Fiat Punto fornitale dalla pizzeria quando la vettura è uscita di strada, ribaltandosi più volte e finendo contro un palo. A soccorrerla quella sera furono proprio i compagni della Croce Rossa ai quali è toccato il compito di riconoscerla dopo l'incidente e di constatare che per lei non c’era più nulla da fare.