Elefante scappa dal circo e passeggia verso il supermercato, il video è virale Un elefante a spasso per la città: un pachiderma è stato avvistato mentre passeggiava indisturbato ad Amantea (Calabria). Era scappato dal circo.

A cura di Giusy Dente

Che ci fa un elefante per le strade di Amantea? Il pachiderma, scappato dal circo, è stato avvistato da alcuni passanti e automobilisti, i cui video sono immediatamente diventati virali sui social. La presenza dell'animale ha comprensibilmente stupito e preoccupato gli abitanti della città, in provincia di Cosenza. Fortunatamente, non ci sono stati danni a persone o cose perché l'elefante è stato recuperato in tempo e riportato sotto il tendone, nella sua gabbia.

Dove è stato avvistato l'elefante

Sui social sono diventati virali alcuni video girati ad Amantea, in cui si nota un pachiderma girare indisturbato per le strade cittadine. Più automobilisti e passanti hanno documentato la presenza dell'animale, avvistato prima nei pressi della spiaggia e poi lungo la statale 18. Questo secondo avvistamento in particolare ha preoccupato gli abitanti del posto, data la vicinanza al supermercato locale. Sembrava che l'animale fosse diretto proprio lì. "Si fa il giretto, un elefante all'Eurospin" ha ironizzato l'autore di uno dei video pubblicati in rete.

Prima che potesse giungere al punto vendita e magari entrare, l'animale è stato rintracciato e fermato dai responsabili del circo Altea Orfei, giunto in città il 27 luglio (e dove resterà fino al 30). Il pachiderma, infatti, era sfuggito alla sorveglianza ed era scappato, girando indisturbato per le vie dei dintorni.

Non è la prima volta che succede. Quando i tendoni circensi arrivano in città, può accadere che gli animali scappino e attraversino le strade del posto, spesso generando il panico. Dopo la fuga dei due lama a Roma (fuggiti dal circo Rony Roller Circus) e l'elefante a spasso per Messina (del circo Darix di Moira Orfei) ora è toccato all'elefante di Amantea, che dopo la breve passeggiata è ritornato nella consueta gabbia che lo ospita.