È morto il piccolo Mirko, il bimbo di 7 anni per cui in tantissimi si erano travestiti da supereroi Il bambino era ricoverato al Regina Margherita di Torino: aveva un tumore ai polmoni. Per lui il 2 giugno scorso in tantissimi avevano risposto all’appello dei familiari e si erano presentati in ospedale travestiti da supereroi.

A cura di Susanna Picone

Supereroi giù dal tetto dell’ospedale per il bambino

Il piccolo Mirko, il bambino di 7 anni che era ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino e che a inizio giugno aveva ricevuto la visita a sorpresa dei suoi amati supereroi, non ce l'ha fatta. Il piccolo paziente è morto venerdì sera, ucciso da un tumore ai polmoni.

La triste notizia è stata confermata da Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncologia Pediatrica del Regina Margherita di Torino: "Ci spiace moltissimo – ha detto parlando del piccolo paziente – Abbiamo cercato di accompagnare lui e la famiglia in questo doloroso percorso aiutati da molti generosi e sensibili cittadini. Come sempre. Speriamo che la ricerca preclinica e clinica ci permetta di guarire sempre più bambini e adolescenti".

Il 2 giugno scorso per il bambino era stata organizzata una sorpresa nel piazzale dell'ospedale: dopo un appello dei familiari, in tantissimi – anche semplici cittadini – si erano travestiti da supereroi e si erano presentati lì in piazza per esaudire un ultimo desiderio del giovane paziente.

Leggi anche Bimbo di 2 anni trova una pistola e uccide la madre incinta: morto anche il figlio che portava in grembo

C'erano Spiderman, Super Mario, Capitan America, l'incredibile Hulk, tutti lì per strappare un sorriso a Mirko. I supereroi si sono calati dal tetto dell'ospedale mentre altre centinaia di persone variamente travestite aspettavano in piazza, pronte a fare il tifo per i supereroi ma soprattutto per il bambino.

"Sono qui perché ho voluto rispondere all'appello della mamma, ma sono fortunato ad avere la maschera, così non si vedono le lacrime", aveva detto ai microfoni di Fanpage.it uno dei Batman intervenuti il 2 giugno scorso a Torino. "Ci siamo organizzati in fretta per rispondere all'appello della mamma per il bambino – aveva raccontato invece una persona travestita da Iron Man – e fa male vedere lui e tanti bambini che non stanno bene. Purtroppo anche questo è un fatto della vita. Noi speriamo di aver portato un sorriso".

La famiglia ha comunicato la data dei funerali che si terranno martedì 27 giugno nella chiesa di Madonna di Campagna alle 11.