Supereroi giù dal tetto dell’ospedale per Manuele, bimbo gravemente malato: in centinaia in piazza Spiderman, Batman, Iron Man e Capitan America, guidati da Super Mario, si sono calati dal tetto dell’ospedale Regina Margherita. Sotto quasi un migliaio di persone variamente travestite, tutti insieme per rispondere all’appello della mamma del piccolo Manuele, 7 anni, malato molto grave di tumore ai polmoni.

A cura di Gianluca Orrù

La sorpresa al bimbo ricoverato in ospedale

La grande Piazza Polonia, antistante l'ospedale infantile Regina Margherita, è gremita fin dalle nove e mezza del mattino. Ci sono famiglie, adulti, bambini, quasi tutti travestiti chi da supereroe, chi da cartone animato. Ci sono Pikachu, Albert Einstein, una moltitudine di Spiderman, qualche Batman in più.

La folla che ha risposto all’appello per Manuele

Sono tutti qui per Manuele, 7 anni, che solo pochi mesi fa ha scoperto di avere una grave malattia, un tumore ai polmoni, che non lascia grosse speranze.

Così l'appello della mamma ha trovato ascolto e un gruppo di cinque esperti, travestiti da supereroi e capitanati da Super Mario, è sceso dal tetto dell'ospedale la mattina di sabato 2 giugno poco dopo le 10.

Si sono calati con delle corte e imbragati e hanno eseguito delle piccole acrobazie, il tutto sotto gli occhi di Manuele, la cui finestra era segnalata da foglio con su disegnato un cuore rosso in campo giallo, e di tutti gli altri bambini ricoverati al Regina Margherita.

Sotto di loro, a fare il tifo per i supereroi ma soprattutto per il piccolo Manuele, una folla di circa un migliaio di persone che ha battuto le mani e cantato cori per dare forza a questo piccolo bambino sfortunato.

C'è anche un Batman che ha parlato ai microfoni di Fanpage.it: "Sono qui perché ho voluto rispondere all'appello della mamma, ma sono fortunato ad avere la maschera, così non si vedono le lacrime".

Anche uno degli eroi che si sono calati dal tetto ha parlato: "Ci siamo organizzati in fretta per rispondere all'appello della mamma per il piccolo Manuel – racconta Iron Man – e fa male vedere lui e tanti bambini che non stanno bene. Purtroppo anche questo è un fatto della vita. Noi speriamo di aver portato un sorriso".