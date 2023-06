L’appello per Manuele, bimbo in fin di vita: “Venite vestiti da supereroi, è il suo ultimo desiderio” Manuele ha sette anni e un tumore ai polmoni. Amici e parenti gli hanno organizzato una sorpresa: chiunque voglia è invitato a presentarsi venerdì alle 10 di fronte al Regina Margherita di Torino travestito da uno dei supereroi che il piccolo ama moltissimo.

Sette anni e un tumore ai polmoni che non lascia speranze possa farcela. Ma anche una grande passione, quella per i supereroi, che ha convinto chi gli sta vicino a organizzare una festa a sorpresa per lui con tutti i suoi personaggi preferiti.

La storia del piccolo Manuele – il nome è di fantasia – arriva da Torino. Tutti coloro che vorranno fargli un regalo sono invitati ad andare venerdì 2 giugno in piazza Polonia, il piazzale davanti all’ospedale Regina Margherita, alle 10 di domattina. A festeggiarlo sotto le finestre del reparto ci saranno i supereroi – da Super Mario e Iron Man – tanto amati da Manuele. E ci saranno regali per tutti i bimbi che in questi giorni sono i suoi compagni di reparto.

L'invito ad andare davanti all'ospedale vestiti da supereroi è esteso a tutti, bambini e adulti.

Un’amica di famiglia che si è impegnata a organizzare la festa ha spiegato che le condizioni del bambino non sono buone ma che la direzione sanitaria, dopo aver consultato i medici, ha dato l’ok alla festa. Sposteranno il bambino dal reparto dove si trova adesso e dove viene trattato con le flebo per consentirgli di affacciarsi alla finestra e vedere i suoi personaggi preferiti.

In piazza apparirà una scritta, "Super M". "Più bimbi ci saranno domani più bella sarà la festa. Se arriveranno mascherati ancora meglio, ma sono tutti benvenuti, vestiti come preferiscono", le parole della donna affidate ai media.

"Non sappiamo se Manuele potrà festeggiare il suo prossimo compleanno e questo è il regalo per lui – dice ancora la donna – Siamo sconvolti. Purtroppo non possiamo fare nulla e questo ritrovo di bimbi e di Supereroi è ciò che pensiamo possa renderlo felice".