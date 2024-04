video suggerito

Papà perde la vita nell’incendio della casa per salvare il figlio di 4 anni: il bimbo muore 2 giorni dopo La tragica storia di Barry Mason, morto a 45 anni nel tentativo di salvare il figlio di 4 anni da un incendio scoppiato nella loro casa a Wigan, Regno Unito: il piccolo è deceduto due giorni dopo in ospedale per le ferite riportate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barry Mason (Facebook).

Tragedia familiare a Wigan, nel Regno Unito: un uomo di 45 anni, Barry Mason, è morto nel disperato tentativo di salvare il figlio di 4 anni da un incendio scoppiato nella loro abitazione. Tuttavia, nonostante il suo eroico gesto, il piccolo è deceduto a sua volta due giorni dopo in ospedale a causa delle ferite riportate.

Il bambino ha infatti riportato ustioni sull'86% del corpo, è stato messo in coma indotto ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma nonostante i tentativi dei medici, martedì mattina ne è stato dichiarato il decesso, come riporta il Daily Mail.

Il rogo era scoppiato nella notte di domenica, intorno all'1. Ad allertare i servizi di emergenza sono stati i vicini della famiglia Mason, svegliati dalle loro urla. L'incendio sarebbe partito dalla cucina della villetta bifamiliare per poi diffondersi al resto dell'edificio.

Barry, dopo aver visto le fiamme, è corso in casa per salvare la vita del figlio, che era rimasto bloccato all'interno e che è stato immediatamente trasferito in ospedale. "Questo è un incidente devastante e tutti i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di questo bimbo, che aveva tutta la vita davanti a sé", ha detto l'ispettore Lee Gridley, del distretto di Wigan.

Gli agenti che sono accorsi sul posto hanno affermato che dopo le prime indagini sull'incendio non credono che vi siano circostanze sospette, anche se continuano le analisi del caso per chiarirne le cause. "Abbiamo tutti il cuore spezzato, mia sorella e gli altri suoi figli hanno perso assolutamente tutto. Mio nipote non ha voluto lasciare il papà da solo", ha scritto la zia del bimbo, Jessica, sui social.