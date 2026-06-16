È morto il cardinale Camillo Ruini, ex vicario del pontefice e storico presidente della Cei: aveva 95 anni

È morto in serata a Roma il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni. È stato vicario del Papa per la diocesi di Roma, arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008 e storico presidente della Cei.

Il cardinale Camillo Ruini.

È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini. A quanto si apprende, il porporato si è spento nella serata di oggi, martedì 16 giugno, a Roma.

È stato vicario del pontefice per la diocesi di Roma e arciprete della basilica papale di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008, oltre che presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) e della Conferenza episcopale laziale.

Il cordoglio della diocesi di Roma per Ruini

A dare l'annuncio è stato il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio episcopale con la Diocesi di Roma che si dicono "grati per la lunga e proficua vita cristiana" di Ruini e "per il suo servizio alla Chiesa".

"La sua guida pastorale, dal 1991 al 2008 – si legge in una nota – ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell’interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di Presidente della Conferenza episcopale della Chiesa italiana", scrivono.

"Acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del Paese, ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori da non nascondere, ma da custodire e difendere, adempiendo il suo motto episcopale Veritas liberabit nos".

Negli ultimi mesi le condizioni di salute del porporato si erano aggravate, costringendolo a ricevere assistenza quotidiana nella sua abitazione. In precedenza, aveva affrontato diversi problemi di salute, tra cui un infarto nel luglio 2024 e un blocco renale nel 2025 che avevano richiesto il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.

La vita del cardinale Ruini: il ruolo nella Chiesa e il rapporto con la politica italiana

Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa cattolica italiana tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.

Nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, dopo gli studi nel seminario diocesano, prosegue la formazione teologica a Roma, alla Pontificia Università Gregoriana, dove si laurea in Filosofia e Teologia. Viene ordinato sacerdote nel 1954 e inizia un intenso percorso accademico e pastorale, che lo porta all'insegnamento di filosofia e teologia nei seminari.

Negli anni della maturità ecclesiale entra nel corpo episcopale e viene nominato vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983. Successivamente assume incarichi di crescente rilievo fino alla nomina nel 1986a segretario della Conferenza Episcopale Italiana di cui assumerà la presidenza nel 1991, incarico che ricoprirà per oltre un decennio, diventando anche vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.

Nello stesso anno, il 28 giugno, viene creato Cardinale da Giovanni Paolo II. La sua leadership si caratterizza per una forte attenzione alla presenza pubblica della Chiesa, soprattutto sui temi etici e antropologici.

Il cardinale Pappalardo, Papa Giovanni Paolo II e il cardinale Camillo Ruini in una foto del 1995.

In questo contesto elabora e promuove con forza l'idea dei cosiddetti "valori non negoziabili", riferiti in particolare alla difesa della vita, della famiglia e della libertà educativa.

Nel suo rapporto con la politica italiana, Ruini sostenne la necessità di una presenza culturale dei cattolici nella vita pubblica, autonoma e non coincidente con un unico partito. Dopo il 2005, con il progressivo ritiro dalle posizioni di vertice e raggiunta l'età avanzata, la sua presenza nel dibattito pubblico si è gradualmente ridotta.