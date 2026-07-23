È morto Tony Thorpe, aveva 80 anni: chitarrista dei The Rubettes, suonò nella hit “Sugar Baby Love”

È morto a 80 anni Tony Thorpe, storico chitarrista dei The Rubettes. Con la band britannica conquistò le classifiche grazie alla hit mondiale “Sugar Baby Love”.

Tony Thorpe, via Facebook

Tony Thorpe, chitarrista per il gruppo glam rock britannico The Rubettes negli anni '70 è morto all'età di 80 anni. L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'artista: "È con grande tristezza che annunciamo ufficialmente la scomparsa di Anthony John Thorpe. Era un padre per Clay, un marito per Shirley, un amico per molti e un mentore per innumerevoli musicisti, giovani e meno giovani". Il post sui social è stato commentato anche dal compagno di band, il cantante Alan Williams, che ha ricordato "la musica meravigliosa e i momenti spesso esilaranti e memorabili".

La formazione dei The Rubettes nel 1974

La carriera di Thorpe comincia prestissimo, all'età di 11 anni quando inizia a studiare chitarra e batteria: il primo concerto arriverà cinque anni più tardi quando si esibisce insieme a Wee Willie Harris, tra i pionieri del rock n'roll britannico. All'inizio degli anni '70 poi, la sua carriera prende una svolta decisiva, quando unisce una serie di musicisti turnisti nei The Rubettes. Il gruppo venne formato insieme ad Alan Williams alle voci, John Richardson alla batteria, Mick Clarke al basso e le tastiere di Peter Arnesen e Bill Hurd. In una scena glam rock agli sgoccioli, i The Rubettes allargarono il suono a una dimensione pop rock, caratterizzato da un'estetica indistinguibile. Infatti, la band si esibiva sul palco con un'uniforme formata da abiti bianchi e berretti di stoffa.

Il successo mondiale di "Sugar Baby Love"

Passarono pochissimi anni prima di arrivare al successo, anche grazie alla spinta televisiva del programma tv britannico Top of The Pops. Nella loro prima esibizione del programma presentarono "Sugar Baby Love", una canzone che conquistò anche il primo posto nelle classifiche di vendite nel Regno Unito, mantenendolo successivamente per tutto il mese di maggio 1974. La loro musica arriva anche negli Stati Uniti, sia con "Sugar Baby Love", ma anche con "Baby I Know", che rientrarono nella Billboard Hot 100. Proprio con "Baby I Know", Thorpe misurò anche le sue capacità vocali, accompagnando Williams. Thorpe sarà anche autore di brani per la band, accompagnando il successo dei The Rubettes dal 1974 al 1979, con oltre 30 milioni di album venduti.

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L'addio ai The Rubettes nel 1979 e il suo ruolo di docente al Blackburn College

A causa di divergenze creative, proprio nel 1979 Thorpe esce dalla band, venendo sostituito poco dopo da Bob Benham: i The Rubettes durarono solo altri 12 mesi, con lo scioglimento temporaneo del gruppo dal 1980 al 1982. Il chitarrista londinese, originario del quartiere di Smithfield, continuò la sua carriera come turnista, accompagnando musicisti e protagonisti del mondo della tv, come Cilla Black, Jimmy Tarbuck, Sir Harry Secombe, Roy Castle e Tommy Steele. Più impegnativo è invece stato il suo lavoro di divulgazione musicale, anche grazie al suo ruolo di docente di musica presso il Blackburn College. Il suo ultimo lavoro, nel 2014, è la sua autobiografia ufficiale, intitolata "A Bride’s Nightie".