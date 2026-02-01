Due valanghe tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto: ci sarebbero persone sepolte, soccorritori sul posto
Due valanghe si sono staccate dalle montagne tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. L'allarme è scattato intorno alle 14.30 di oggi, domenica 1 febbraio, quando sono iniziate le operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico.
Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone rimaste sepolte sotto la neve. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco.
L'allarme è scattato intorno alle 14.30 e le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso e si svolgono nonostante le difficili condizioni ambientali, con notevoli accumuli nevosi e il rischio di nuovi distacchi.
Come si legge sul bollettino valanghe diffuso dalla Protezione civile Fvg, il livello di pericolo valanghe è salito nelle ultime ore sulle montagne del Friuli-Venezia Giulia e per oggi dava grado 3 marcato sopra i 1.400 metri.
Stando a quanto riporta l'edizione online del Piccolo, cinque persone sono state soccorse a Sella Nevea: solo una sarebbe ferita. Proseguono invece le ricerche nell'area di Casera Razzo, tra la provincia di Udine e il Bellunese.
In aggiornamento.