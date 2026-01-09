Due studenti travolti dal bus davanti scuola, amputata la gamba a una 14enne: “Incastrata sotto le ruote”

Due studenti di 14 anni sono stati travolti da un bus all’uscita da scuola a Noventa Vicentina. A una delle vittime è stata amputata parte della gamba sinistra, mentre l’altro adolescente ha riportato alcune fratture.

Immagine di repertorio

Due ragazzi sono stati investiti da un bus all'uscita da scuola nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio, a Noventa Vicentina. I due compagni di classe, entrambi 14enni, sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati travolti dall'autobus per motivi ancora da accertare. Le dinamiche del sinistro sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri e della polizia locale.

Il primo ragazzo ha riportato alcune fratture, mentre la seconda 14enne di Longare è rimasta incastrata con la gamba sotto le ruote dell'autobus e le sue condizioni sono apparse da subito molto più gravi. I medici dell'ospedale San Bortolo, dove l'adolescente è stata trasportata con l'elisoccorso, hanno dovuto amputarle parte della gamba sinistra. La 14enne è ora ricoverata nel reparto di rianimazione.

L'azienda di trasporti Svt, della quale fa parte anche l'autobus che ha travolto i due ragazzi, ha fatto sapere di essere pronta a fornire la registrazione delle telecamere alle forze dell'ordine. Secondo Svt, l'episodio si sarebbe verificato mentre il bus era in avvicinamento alla fermata e dunque le porte erano chiuse. L'autista è sotto choc ed è stato trasportato in ospedale.

"L’azienda esprime la propria vicinanza agli studenti coinvolti e alle loro famiglie. — ha sottolineato Svt — Per appurare la dinamica dei fatti, metteremo a disposizione delle forze dell'ordine la registrazione delle riprese esterne". Svt ha inoltre sottolineato di essere vicina alle famiglie delle vittime e al conducente del bus, "suo malgrado coinvolto nell'incidente".

La dirigente dell'istituto scolastico dei due ragazzi, la preside Maria Paola De Angelis, ha fatto sapere che la scuola è a disposizione dei familiari dei due ragazzi e degli inquirenti per ricostruire la vicenda. Anche il sindaco di Longare, dove vive la 14enne alla quale è stata amputata la gamba sinistra, ha espresso vicinanza ai genitori.