Due ragazzi scompaiono nel fiume Brenta mentre giocano, ricerche in corso: "Trascinati via dalla corrente" Sul posto, nel territorio del comune di Campo San Martino, in provincia di Padova, sono confluiti numerosi soccorritori. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di domenica quando alcuni presenti hanno visto i due giovani tuffarsi in acqua e andare in difficoltà, prima di sparire alla loro vista, letteralmente inghiottiti dall'acqua del fiume.

A cura di Antonio Palma

Due ragazzi risultano dispersi nel fiume Brenta, nel Padovano, dal pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio, dopo essere stati trascinati via dalla corrente nel territorio del comune di Campo San Martino, in provincia di Padova. Sul posto sono confluiti numerosi soccorritori, tra vigili del fuoco e protezione civile, che hanno avviato subito le ricerche ma si teme una nuova tragedia perché di loro purtroppo finora non è stata trovata alcuna traccia. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 quando alcuni presenti hanno visto i due giovani tuffarsi in acqua e andare in difficoltà, prima di sparire alla loro vista, letteralmente inghiottiti dall'acqua del fiume.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, i due pare stessero giocando a pallone in riva al fiume dove si erano dati appuntamento per trascorre la giornata festiva al fresco, come tanti altri. Secondo alcuni testimoni, la tragedia si sarebbe consumata in pochi minuti quando il pallone è finito nel fiume dopo un calcio. Uno di loro infatti si sarebbe tuffato per raccoglierlo ma avrebbe avuto difficoltà poi a tornare a riva in un punto dove la corrente sarebbe forte. L'amico, resosi conto che l'altro annaspava in acqua, si sarebbe tuffato a sua volta. Anche lui però non è riuscito a tornare sulla sponda del fiume, nonostante cercasse di nuotare, ed entrambi sarebbero stati trascinati via dalla corrente.

Ad allertare i soccorsi alcuni presenti sulla piccola spiaggia che si trova sotto il ponte e che oggi era piena di persone, in gran parte stranieri che cercavano refrigerio. Dopo aver tentato di aiutare in qualche modo i due giovani, i testimoni presenti sul posto sui sono resi conto che era impossibile e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del reparto Fluviali e i sommozzatori che con i gommoni stanno scandagliando il fiume Brenta. Mobilitati anche carabinieri ed elicottero ma col passare del tempo purtroppo si fa sempre più largo l'ipotesi della tragedia. Una scena che purtroppo ripercorre quanto accaduto un mese fa nel Natisone quando tre ragazzi furono sorpresi dall'ondata di piena del fiume e travolti dalle acque.