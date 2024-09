video suggerito

Due arresti per violenza sessuale nel Siracusano: vittime una bimba di 7 anni e una 14enne La vicenda che coinvolge la piccola di 7 anni risale ad agosto. La denuncia è partita dalla madre dopo dei palpeggiamenti di un 42enne. La 14enne, invece, subiva le molestie di un parente da due anni e ha trovato la forza di raccontare.

A cura di Giovanni Turi

Arrestati per violenza sessuale un 65enne e un 42enne catanese

Due presunte violenze sessuali su minorenni nel Siracusano. Nella giornata di giovedì 12 settembre sono stati arrestati due uomini, uno di 42 anni e l'altro 65enne, con l'accusa di aver molestato e violentato rispettivamente una bimba di appena 7 anni e una 14enne.

Quest'ultima per due lunghi anni ha subito violenze sessuali da quello che è un parente alla lontana. La giovane ragazza infine ha trovato la forza di denunciare e raccontare il tutto facendo scattare indagine e arresto. Per forza di cose, in questo frangente di tempo, ha dovuto frequentare l'uomo per il legame di natura familiare ma le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, sono scattate lo stesso.

Le ipotesi di reato sono lesioni personali e violenza sessuale. Oggi i carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, hanno arrestato il 65enneche è stato portato nel carcere Cavadonna di Siracusa.

Nelle stesse ore, i carabinieri di Portopalo di Capo Passero e dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Noto, sempre nel Siracusano, hanno messo in manette un altro uomo, indiziato gravemente di un'altra violenza sessuale su minore. Si tratta di un 42enne di Catania che avrebbe commesso abusi nei confronti di una bambina di 7 anni.

La vicenda risale a fine agosto ed è stata denunciata ai carabinieri dalla madre della piccola. La donna, infatti, aveva riportato il racconto della figlia, la quale le aveva parlato di un palpeggiamento da parte di un uomo mentre era in spiaggia in contrada Guardiani. Anche in questo caso, le attività investigative hanno permesso di identificare il 42enne e arrestarlo. Attualmente si trova nel carcere Piazza Lanza di Catania.