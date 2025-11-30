Drammatico incidente a Catania, auto si ribalta sullo spartitraffico: morto il padre, grave figlio 14enne

Padre 38enne e figlio viaggiavano a bordo di una Smart quando, per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura ha toccato con violenza lo spartitraffico, ribaltandosi e finendo la sua corsa con uno schianto contro un muro.

Domenica di sangue sulle strade di Catania dove un uomo di 38 anni è morto e il figlio quattordicenne è rimasto ferito in gravi condizioni a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto alla periferia della città nelle prime ore di oggi 30 novembre. Il terribile schianto intorno alle sette del mattino nella zona alta di via Palermo, all'incrocio con Viale Rosano.

Padre e figlio viaggiavano a bordo di una Smart quando, per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura ha toccato con violenza lo spartitraffico che fa da incrocio tra le due strade ribaltandosi e finendo la sua corsa con uno schianto contro un muro. Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo al trentottenne.

Padre e figlio sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118, allertato da altri automobilisti di passaggio. I soccorsi hanno provato a rianimare l'uomo trasportandolo poi d'urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Marco del Policlinico Universitario di Catania. Ogni sforzo per salvarlo però purtroppo si è rivelato vano perché il 38enne, padre di due figli, è deceduto durante il trasporto.

Ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione invece il quattordicenne che ha riportato ferite gravissime. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorsi medici, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale del Capoluogo etneo che ha effettuato i rilievi del caso che serviranno a stabilire la dinamica del sinistro stradale mortale.

Da una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, sembra che l'auto con padre e figlio stesse procedendo in direzione sud e velocità sostenuta quando avrebbe urtato lo spartitraffico con una parte delle ruote capovolgendosi su un fianco fino a schiantarsi contro un muro. Il mezzo è stato sequestrato per ulteriori rilievi.